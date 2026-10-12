Lastra agradece el trabajo de la Guardia Civil: "Ha sido un inmenso placer servir a mi país a vuestro lado"

La delegada del Gobierno, Adriana Lastra, en el acto del Día del Pilar en Oviedo. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

OVIEDO, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha reconocido este lunes el trabajo, la entrega y la responsabilidad de la Guardia Civil en el Principado con motivo de la celebración del Día del Pilar. Lastra, que dejará su cargo en los próximos días para encabezar la lista de la FSA-PSOE a las elecciones generales del 29 de noviembre, ha destacado la cercanía de la institución en la vida cotidiana de los asturianos y ha asegurado que ha sido "un inmenso placer" servir a España a su lado durante su etapa como delegada.

En su intervención, la delegada ha resaltado la labor preventiva que el instituto armado ha desarrollado a través del Plan Director en colegios e institutos sobre acoso escolar, riesgos de Internet y adicciones, así como las charlas orientadas a personas mayores para evitar estafas. Asimismo, ha hecho un repaso por diversas actuaciones desarrolladas por la Benemérita durante los últimos meses, como dos operaciones contra el tráfico de drogas o el esclarecimiento de un asesinato en Lugo de Llanera.

También ha subrayado la actuación de los especialistas en protección de la naturaleza que ha permitido rescatar 347 perros de un criadero de Gijón y detener a cuatro personas por pertenencia a grupo criminal y maltrato animal continuado, así como los 12 dispositivos de búsqueda de personas desaparecidas que se han puesto en marcha durante el último año.

PALABRAS PARA LA GUARDIA CIVIL ASESINADA EN LLANES

Durante su discurso, Lastra ha dedicado unas emotivas palabras a la guardia civil Laura Cruz Vega, asesinada en el cuartel de Llanes por su expareja, también agente.

La delegada se ha dirigido a sus compañeros de comandancia y les ha trasladado "todo su afecto", asegurando que "no están solos". "La Guardia Civil, Asturias, y las instituciones de este país, no olvidamos a Laura", ha remarcado, asegurando que todos tienen "una obligación en su memoria". "Laura fue asesinada, fue víctima de una violencia que seguimos combatiendo y que nos recuerda de la forma más terrible cuánto queda todavía por hacer", ha aseverado. Así, ha enfatizado que la mujer asesinada es una vida que no se ha "conseguido proteger" y eso tiene que interpelar "a todos".

Por otro lado, la representante del Ejecutivo central ha reafirmado el compromiso de las administraciones públicas para dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de los recursos necesarios ante nuevas formas de delincuencia, ciberdelitos y violencia de género. En este sentido, ha recordado actuaciones recientes en Lena y Piedras Blancas contra agresiones machistas y delitos de odio.

Durante el acto se han entregado 39 condecoraciones a miembros del cuerpo, entre las que figuran 11 cruces del mérito militar, dos cruces de constancia en el servicio y 24 cruces del mérito de la Guardia Civil.