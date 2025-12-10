Lastra asiste al minuto de silencio de condena contra los asesinatos por violencia de género de otras tres mujeres. - DELEGACIÓN DE GOBIERNO

OVIEDO 10 Dic. (EUROPA PRESS9

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha asistido este miércoles al minuto de silencio de condena contra los asesinatos por violencia de género de tres mujeres en Toledo, Sevilla y Barcelona.

Recuerdan desde Delegación que con el asesinato de Rossmery de 39 años en Toledo, de Jennifer de 30 años en Sevilla y de Sayuri de 36 años en Barcelona son ya son 45 las mujeres asesinadas en 2025 a manos de su pareja o expareja y 31 las criaturas menores de edad que han quedado huérfanas.

Así mismo desde 2003, son ya 1.340 las mujeres que han sido asesinadas por violencia de género. Desde 2013, son 65 los niños y niñas asesinadas por violencia de género contra su madre y 500 el número de niñas y niños huérfanos por violencia de género en España.

La Delegación del Gobierno en Asturias junto al Ministerio de Igualdad y el resto de Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno de España y las Direcciones Insulares de la Administración General del Estado trasladan su más rotunda condena ante los asesinatos por violencia de género y afirman en una declaración institucional que se va "a perseverar" para seguir avanzando desde la "unidad y la firmeza" hacia una sociedad "más justa, igualitaria y libre de violencia machista".

La declaración ha sido leída por la secretaria general de la Delegación del Gobierno, Andrea Pavón. En ella se incide en que como sociedad democrática no se puede tolerar "ningún tipo de violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres".

Asimismo, se recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del correo 016-online@igualdad.gob.es, el canal de WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es funcionan las 24 horas, todos los días del año. Ante una situación de emergencia también se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (092) - y de la Guardia Civil (062).