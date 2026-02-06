Lastra celebra el plan de Sánchez para proteger a los niños de las redes sociales

VII edición de la Ciberliga de la Guardia Civil. - DELEGACIÓN DE GOBIERNO

OVIEDO 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno, Adriana Lastra, ha defendido este viernes la medida propuesta por Pedro Sánchez de prohibir las redes sociales a menores de 16 años. Lastra ha afirmado que "el mundo ha cambiado y la realidad ha cambiado y tenemos que ir acomodando nuestra legislación precisamente a las nuevas realidades".

"Las nuevas realidades es que actualmente la ciberdelincuencia es una realidad y que tenemos que proteger a nuestros niños y niñas", dijo Lastra que añadió que "el acceso a las redes sociales de nuestros jóvenes, o mejor dicho, de nuestros niños, tiene que estar evidentemente muy tasado, muy supervisado".

La Delegada del Gobierno ha incidido en que el plan que ha presentado el presidente del gobierno va precisamente en esa dirección, que las redes sociales no puedan ser un campo para que los delincuentes agredan a nuestros hijos.

"Creo que los padres y madres de este país, pero cualquier persona desde la sensatez, pueda entender que hay que proteger a los niños y niñas, de precisamente todos estos ciberdelincuentes, de los acosadores sexuales, de los agresores sexuales, pero también de los estafadores y de todos aquellos que ven en las redes sociales y en la red, bueno, pues una oportunidad para hacer daño", dijo.

Lastra sa manifestaba así tras su visita al IES Rey Pelayo de Cangas de Onís junto al coronel de zona de la Guardia Civil de Asturias, Francisco Javier Puerta, con motivo de la prueba de la fase autonómica de la VII edición de la Ciberliga de la Guardia Civil.

Adriana Lastra ha indicado que es fundamental en un momento en el que además nuestros jóvenes ya son nativos digitales, en el que la realidad ha cambiado y en el que sabemos que en este caso la ciberdelincuencia está despuntando darle a los propios jóvenes las herramientas para protegerse dentro de la prevención, porque lo importante es perseguir el delito, pero prevenirlo fundamentalmente.

"En esa prevención lo que está haciendo la Guardia Civil con esta ciberliga, que esta es la primera vez que Asturias participa con 20 centros educativos, el año que viene esperemos que sean muchos más es precisamente eso, formar a nuestros jóvenes para que se protejan", dijo.