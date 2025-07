Lastra confirma el asesinato de Laviana como violencia de género y pide a la ciudadanía que denuncie cualquier sospecha

OVIEDO 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Delegación del Gobierno en Asturias ha confirmado este miércoles el asesinato de una mujer de 86 años en el municipio de Laviana como un nuevo caso de violencia de género, el tercero registrado en lo que va de año en la comunidad autónoma, tras las muertes de Carilenia, en Langreo, y Susana, en Gijón. "Hoy sumamos a Dolores a esa trágica lista", ha lamentado.

Según ha explicado Lastra, el suceso tuvo lugar de madrugada, cuando la cuidadora de la pareja alertó al 112 tras recibir una llamada del marido de la víctima en la que confesaba el crimen. "La Guardia Civil se desplazó al domicilio junto a la cuidadora y encontraron a Dolores, asesinada, víctima de una muerte muy violenta", ha indicado en declaraciones a los medios realizadas en Laviana.

El presunto autor, de 90 años y esposo de la víctima, fue detenido en el lugar de los hechos y trasladado al Hospital Valle del Nalón, por presentar "algunas laceraciones leves", según ha detallado la delegada. "Está fuera de peligro y en cuanto reciba el alta pasará a disposición judicial", ha añadido.

Lastra ha calificado el asesinato como un caso "claro de violencia de género", ratificado por la investigación en curso y por las primeras declaraciones del detenido. "No hay ninguna duda de que estamos ante un nuevo asesinato machista. Dolores no estaba protegida por el sistema 'Viogen' y no existían denuncias previas por parte de la víctima ni de su entorno", ha subrayado.

Asimismo, ha confirmado que la víctima sufría un deterioro cognitivo, mientras que su marido, "con 90 años, estaba en plenas facultades".

LLAMAMIENTO A LA DENUNCIA CIUDADANA

Durante su comparecencia, Losa ha insistido en la necesidad de implicar a toda la sociedad en la lucha contra la violencia machista: "Volvemos a pedir a quienes sospechen de un posible caso de violencia de género que lo denuncien. No es necesario ser la víctima para hacerlo. Cualquier persona puede activar los resortes del Estado para proteger a una mujer".

Finalmente, ha señalado que tanto el Gobierno del Principado como el Ayuntamiento de Laviana han puesto a disposición de los familiares y de la cuidadora de la víctima recursos de apoyo psicosocial. "Nos hemos puesto a su disposición en todo lo que necesiten en estos momentos tan duros", ha concluido.