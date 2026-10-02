Lastra exige a Queipo dar la orden a los diputados del PP para que voten a favor de los Reales Decretos en el Congreso

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, antes de participar en el acto de homenaje y develación de la placa 'Mina La Camocha Lugar de Memoria Democrática'. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha exigido este viernes, en Gijón, a los diputados del Partido Popular de Asturias, y también al de Vox, José María Figaredo, que voten a favor de los reales decretos sobre vivienda en el Congreso de los Diputados.

"La decisión es muy sencilla, o se está con los especuladores o se está con los trabajadores, o se está con los fondos buitre o se está con los miles y miles y miles de asturianos y de españoles que lo único que quieren es una vivienda", ha remarcado Lastra, antes de participar en el acto de homenaje y develación de la placa 'Mina La Camocha Lugar de Memoria Democrática'.

"Hay generaciones enteras de asturianos, hombres y mujeres jóvenes, mayores de todas las edades, que tienen que tener derecho a vivir bajo un techo", ha defendido la representante del Gobierno en el Principado.

A este respecto, ha defendido que el Gobierno de la Nación ha estado a la altura, por lo que les toca ahora a los diputados, especialmente del PP.

Ha recalcado, unido a ello, que la decisión de esta tarde en el Congreso de los Diputados es "trascendental", no para el Gobierno, ni para los socialistas, sino para España y para las miles personas "que se están viendo abocadas a tener que abandonar sus viviendas por culpa de los fondos buitres, de los especuladores, de los grandes rentistas, de aquellas personas que quieren expulsar y empobrecer a la clase trabajadora de sus viviendas".

Por todo ello, ha instado a los diputados del Partido Popular, y especialmente a su presidente en Asturias, Álvaro Queipo, para que dé la orden y sus diputados "voten a favor de los asturianos y no contra los asturianos".

Preguntada por un posible adelantado electoral a nivel nacional, ha dejado claro que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, "tiene toda mi confianza, como la ha tenido siempre, para adoptar la decisión que sea mejor para España". "Las decisiones que adopta siempre son las mejores para nuestro país", ha asegurado.