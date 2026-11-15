Lastra pide concentrar el voto en el PSOE para frenar a la derecha "que transita una senda peligrosa"

Acto de campaña del PSOE en Langreo. - PSOE

OVIEDO 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PSOE por Asturias al Congreso, Adriana Lastra, ha asegurado este domingo lo que está en juego el próximo 29 de noviembre es todo "lo conquistado a lo largo de todos estos años, todos juntos, pero también el modelo de sociedad, un modelo solidario".

"La senda que está transitando la derecha ultra es peligrosa y nos lleva a años atrás. Tenemos que defender, no solamente lo conquistado derecho a derecho, sino la propia democracia que conquistaron nuestros padres y nuestros abuelos, frente a todo y frente a todos y para ello, la única aritmética posible para que la derecha no pase, es que todo el voto se concentre en el Partido Socialista Obrero Español", ha dicho Lastra.

Adriana Lastra ha participado este domingo en un acto de campaña celebrado en Langreo. Allí, ha vuelto a incidir en el peligro que trae la "derecha ultra, que ya es indistinta a la derecha", porque ha manifestado que "PP y Vox se han mimetizado, se han convertido en lo mismo".

Lastra se ha dirigido a los jóvenes asturianos que ha asegurado "son socialistas, no son de derechas", pero también a los mayores. A estos les ha advertido de que la derecha "va a por ellos y a por su pensión". "Hay que decirlo todos los días, a todas horas y a todo el mundo, que quieren privatizar el sistema público de pensiones, que quieren jugar en bolsa con vuestras pensiones", ha dicho la candidata del PSOE.

"Los escucho atacar a los sindicalistas y los escucho atacar a los manifestantes y a las feministas, a las que por cierto nos llaman 'Charos'. Pues yo entre Charo y Cayetana siempre Charo, compañera, siempre Charo. Los oigo ahora en sus campañas electorales, decir, y en sus programas electorales que van a ilegalizar a partidos políticos. La senda que está transitando la derecha ultra es peligrosa y nos lleva 60 años atrás. El día 29 es fundamental salir todos porque esa senda, como os decía, es muy peligrosa", ha insistido Lastra, que también ha recordado a los mayores que el PP "les obligó a pagar los medicamentos con el copago farmacéutico".

En este sentido ha recordado que si ahora a Feijóo le "tiemblan las piernas" para hablar de esas cuestiones es porque "salió Eduardo Inda a advertir de que no lo hiciesen" y ha recordado "que Inda es el señor que cuando el PSOE expulsó a un corrupto de sus filas, le pagó la defensa. "Son pura cloaca, ellos sí que son cloaca", ha dicho.

VIOLENCIA GÉNERO JORDI WILD

También se ha referido Lastra a la violencia de género y ha querido tener un recuerdo para las cuatro mujeres asesinadas en Asturias en lo que va de año, la última de ellas este pasado jueves. "A ellas no las pudimos salvar, pero hay otras 2.000 mujeres asturianas que forman parte del sistema Viogen a las que sí estamos haciendo todo lo posible para salvarlas, a ellas y a sus familias. Y esto la gente lo tiene que saber", ha dicho Lastra.

En este sentido la candidata socialista ha querido dejar claro que "la violencia de género existe y el machismo mata y los machistas tienen que saber y Vox tiene que saber que el machismo mata".

"Y tienen que saber que eso de que lleven en sus filas a maltratadores de sentencia firme es inaudito en democracia", ha añadido Adriana Lastra.

IMPORTANCIA DEL SENADO

El acto ha contado también con la intervención del cabeza de lista al Senado Iván González Espina, que ha querido destacar la importancia de este órgano y ha recordado que en estas elecciones se escogen 208 senadores y senadoras para un órgano vital para nuestra democracia.

Ha añadido que no hay que dejar pasar un dato "que a muchos se se escapa y es que "Asturias pesa y mucho en la elección al Senado porque, como provincia, escoge los mismos senadores que Madrid o que Barcelona".

En este sentido ha defendido la decisión de acudir al Senado en coalición con el Frente Amplio. "Vamos en coalición, porque queremos optimizar el rendimiento de los votos progresistas, que se oigan alto y claro a los progresistas", ha dicho.

Sobre esta cuestión también se ha pronunciado el presiente del Principado y Secretario de la FSA, Adrián Barbón, que ha indicado que para quienes dicen que los socialistas renuncian a sus siglas decirles que "son ignorantes de la historia" porque en el año 1977, en las primeras elecciones que fueron el 15 de junio, los socialistas iban en una candidatura conjunta, que encabezaba Rafael Fernández.

Adrián Barbón ha vuelto a dejar claro que para los socialistas "rendirse no es una opción" y ha vuelto a incidir en que "no todos son iguales".

"Va a ser igual la persona que dice que la violencia machista es algo repugnante y el machismo es un conjunto, que aquel que dice que eso del machismo es un invento que es una persecución a los hombres; es lo mismo el que dice que tenemos que cuidar la dignidad de las personas desde el nacimiento hasta su fallecimiento y que tenemos que acompañar con los mejores servicios públicos de aquellos otros que dicen que el que tenga dinero que se lo pague, de verdad es lo mismo", se ha preguntado Barbón que ha contrapuesto el modelo del PSOE con el que defiende la derecha y la ultraderecha.

En el acto también ha intervenido la candidata a la alcaldía de Langreo, Aleida Granda, que ha defendido que los socialistas están presentando y defendiendo su modelo de país frente a los que no aportan ni propuestas, ni datos, ni nada más allá de crispación.