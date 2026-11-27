Adriana Lastra - CAPTURA DE LA CUENTA DE LA FSA EN YOUTUBE

OVIEDO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PSOE por Asturias al Congreso de los Diputados, Adriana Lastra, ha cerrado este viernes la campaña de su partido apelando a la necesidad de que los votos de la izquierda se concentren en el PSOE. En su intervención, Lastra ha dicho que cualquier otra opción sería "tirar el voto a la basura".

La candidata socialista ha explicado que en Asturias hay un último escaño en juego por el que están peleando PSOE y Vox. "Esas son las opciones, la derecha o el PSOE. Y eso es lo que hay que decirle a todo el mundo. Yo digo siempre lo mismo, siempre he respetado a la gente que vota a la izquierda de otra manera. Pero esta vez les pido que no tiren el voto a la basura, que su voto valga. Y la única manera de que su voto valga es votar al PSOE", ha subrayado en un acto en Lugones, en el municipio de Siero.

La política asturiana se ha mostrado confiada en el triunfo en las elecciones de este domingo y confía en que así pueda dejar la política el candidato del PP a la Presidencia, Alberto Núñez Feijóo.

Según Lastra, Feijóo es "un peligro" y ni siquiera ha estado en Asturias ni en campaña electoral, algo que, según Lastra, demuestra la importancia que le da a Asturias.

Ha acusado a PP y Vox de tener un plan oculto para privatizar las pensiones, pero también ha acusado a Feijóo de "fascismo" y le ha acusado de pretender acabar con los sindicatos.

"Quieren acabar con todo movimiento social organizado, empezando por los sindicatos, para poder hacer lo que les dé la gana, para que a partir del día 30 nadie sea capaz de salir a la calle a manifestarse", ha advertido Adriana Lastra.

En materia de Vivienda se ha mostrado partidaria de intervenir el mercado, y de construir más vivienda pública y protegida. En cuanto al alquiler, ha apostado por bonificar a inquilinos y a propietarios. Por último, ha acusado a la derecha de machismo y de fomentar discursos de odio y de enfrentar a unos con otros.

Además de Lastra ha intervenido en el acto del cierre de campaña de los socialistas asturianos el número dos al Congreso, Roberto García Morís, el alcalde de Siero, Ángel García "Cepi", y el candidato al Senado Iván González.