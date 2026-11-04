Lastra (PSOE) defiende una financiación adecuada de la PAC frente a "los de la motosierra y los sacrificios"

La candidata del PSOE al Congreso por Asturias, Adriana Lastra, visita una bodega en Cangas del Narcea - FSA-PSOE

OVIEDO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista de la FSA-PSOE al Congreso, Adriana Lastra, ha defendido este miércoles una financiación adecuada de la Política Agraria Común (PAC) para los ganaderos y agricultores asturianos, frente a "los de la motosierra y los sacrificios" que tratan de "acabar con todas las ayudas" que necesita el sector primario para su supervivencia.

En unas declaraciones remitidas a los medios tras visitar la Bodega de la DOP de Cangas "Martínez Parrondo", en Cangas del Narcea, Lastra ha afirmado que la propuesta socialista consiste en dotar de recursos suficientes al sector para garantizar la permanencia de la población en el entorno rural.

Tras las elecciones del 29 de noviembre, ha enfatizado, es necesario que "España siga teniendo un gobierno al frente como el actual", con Pedro Sánchez a la cabeza y el ministro Luis Planas, quien "ha conseguido que la PAC siga siendo una política troncal" en la Unión Europea.