Lastra (PSOE) destaca la "capacidad de gestión" y el "talante" de Carlos Cuerpo para dirigir Transportes

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, a 16 de octubre de 2026, en Madrid (España). La Diputación Permanente del Congreso, el único órgano parlamentario que permanece act - Marta Fernández - Europa Press

OVIEDO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSOE al Congreso por Asturias, Adriana Lastra, ha destacado la "capacidad de gestión" y el "talante" del vicepresidente del Gobierno Carlos Cuerpo, quien ostentará de manera "transitoria" la cartera de Transportes tras la dimisión de Óscar Puente.

En unas declaraciones remitidas a los medios, Lastra ha destacado la trayectoria del dirigente socialista a la hora de mostrar su "talante" con el resto de fuerzas políticas y con la sociedad en su conjunto.

La candidata asturiana ha expresado su confianza en que Cuerpo continúe en su puesto tras las elecciones generales del 29 de noviembre. "Espero que Carlos Cuerpo siga siendo vicepresidente y tengamos un ministro o ministra de Transportes a pleno rendimiento", ha subrayado.