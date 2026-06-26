Lastra resalta que la obligación de acceder las mercancías peligrosas a El Musel (Gijón) por Aboño mejora la seguridad

Archivo - Camiones en el acceso al puerto gijonés de El Musel. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha destacado este viernes la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la Resolución de la Dirección General de Tráfico que obliga a que el transporte de mercancías peligrosas acceda al puerto gijonés de El Musel por la conexión del túnel de Aboño, suprimiendo de esta forma su paso por la avenida de Príncipe de Asturias.

Lastra, a través de una nota de prensa, ha resaltado que se trata de una Resolución que supone un avance importante para mejorar la seguridad vial y la movilidad en el entorno del puerto de El Musel, "al tiempo que refuerza la competitividad de una infraestructura estratégica para Asturias", ha considerado.

Asimismo, ha señalado que "la utilización del corredor Aboño-Musel permitirá canalizar el transporte de mercancías peligrosas por el itinerario previsto para ello, retirando este tráfico de la avenida de Príncipe de Asturias y reforzando la seguridad tanto de los accesos al puerto como del entorno urbano".

También ha querido poner en valor la colaboración institucional que ha hecho posible esta actuación. "Esta Resolución demuestra que la cooperación entre la Administración General del Estado, el Principado de Asturias y la Autoridad Portuaria de Gijón permite dar respuesta a demandas del territorio mediante soluciones que mejoran la seguridad, favorecen la actividad económica y redundan en beneficio de la ciudadanía".

Según la delegada del Gobierno en Asturias, la incorporación del corredor Aboño-Musel a la RIMP permitirá aprovechar plenamente una infraestructura estratégica como el túnel Aboño-Musel, optimizando la conexión del puerto con la red de alta capacidad y reforzando la competitividad logística de una instalación clave para la economía asturiana, al tiempo que mejora la seguridad y la calidad de vida en el entorno urbano.

Cabe recordar que la citada Resolución, aplicable desde este próximo sábado, día 27, incorpora el corredor Aboño- Musel a la Red de Itinerarios para Mercancías Peligrosas (RIMP).

De esta forma, integra el acceso al puerto en la red oficial de itinerarios para mercancías peligrosas a través de la GJ-10, la AS-118 y el túnel Aboño-Musel, aprovechando una infraestructura concebida para conectar de forma directa el puerto con la red de alta capacidad y reforzar las condiciones de seguridad para este tipo de transportes.