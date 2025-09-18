Ledo defiende al secretario general técnico de Educación: "Está fuera de toda sospecha"

OVIEDO 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Eva Ledo, ha salido este jueves en defensa de secretario general técnico de su consejería, Francisco José Díaz Ortiz, asegurando que su profesionalidad "está fuera de toda sospecha".

Al ser preguntada por el diputado del Grupo Mixto Adrián Pumares (Foro) acerca de si sabía o no que Díaz fue señalado por la Comisión de Investigación del caso Marea en la Junta General, Ledo ha explicado que las investigaciones judiciales y del Tribunal de Cuentas "no determinaron ninguna responsabilidad" en la persona de Díaz Ortiz, a quien ha calificado como "uno de los principales testigos de la acusación pública" durante el proceso judicial que investigó la trama corrupta.

Así, ha defendido que "no se está premiando ningún acto negligente" con su nombramiento, sino que se trata de un alto funcionario con una "extensa trayectoria profesional" tanto en Cantabria como en el Principado de Asturias, donde "lleva más de treinta años" trabajando en diferentes puestos de la administración.

En estos términos la consejera ha rechazado cualquier intento de "esparcir una sombra de sospecha" sobre el secretario general técnico, recordando que "las comisiones de investigación carecen de valor penal" y que además la Junta General fue condenada previamente por extralimitarse en sus funciones en la comisión de Gitpa.

Finalmente, Ledo ha manifestado estar "convencida" de que Díaz Ortiz "es el secretario general técnico que hoy necesita" la Consejería de Educación, defendiendo su "larga trayectoria, incuestionable" en la administración autonómica.

Por su parte, el diputado de Foro ha asegurado que su intención con esta pregunta no es "crear una polémica artificial", sino poner en evidencia que el secretario general técnico fue señalado en la comisión por una negligencia en el desempeño de su trabajo y averiguar si la consejera sabía o no esto antes de nombrarlo.

IMPLANTACIÓN DEL ASTURIANO EN EL SEGUNDO CICLO DE INFANTIL

Por otro lado, y ante preguntas de la diputada del PP Gloria García acerca de la implementación la enseñanza del asturiano en el segundo ciclo de Educación Infantil, Ledo ha explicado que el PRincipado ha ampliado la oferta de lengua asturiana" para este nivel educativo a través de la modificación del decreto por el que se regula el currículo.

El objetivo es, en base también a la ley de uso y promoción del asturiano, garantizar la enseñanza del asturiano "con principios de voluntariedad, gratuidad y respeto por la realidad sociolingüística de Asturias".

La responsable educativa ha precisado que la nueva organización contempla "una lengua asturiana de oferta obligatoria y de selección voluntaria", que se implementará "de forma simultánea en toda la etapa a partir de este año" con una dedicación de tres o cuatro horas en función de los recursos y características del centro educativo.

Para hacer efectiva esta implementación, el Gobierno autonómico cuenta con 85 docentes con la habilitación en asturiano que se acaban de incorporar o bien ampliar jornada", lo que permitirá impartir la docencia en esta etapa educativa.