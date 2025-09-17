Ledo dice que "trabajan con la mayor celeridad posible" para responder a las necesidades de personal en las escuelinas

OVIEDO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación del Principado, Eva Ledo, ha manifestado este miércoles que están trabajando para "poder dar una respuesta ágil a las bajas y a las sustituciones que sean necesarias" en las 22 escuelas de 0 a 3 integradas ya en la Red de Escuelinas del Principado.

A preguntas de los medios ha indicado la consejera que esas 22 escuelas parten con el mismo personal que tenían en los municipios en los que están ubicadas y el personal para sustituciones está siendo facilitado a través de Empleo Público en colaboración con Educación. Desde su consejería ha insistió en que "están tratando de suplir las ausencias con la mayor celeridad posible".

"Es cierto que las bolsas de empleo las vamos a combinar con las bolsas de los ayuntamientos y que tratamos de correr en cubrir las sustituciones que se producen y que a veces no es con toda la celeridad que nos gustaría. También pasaba ocasionalmente que algún tipo de baja que había que cubrir anteriormente se tardaba un pequeño espacio de tiempo y en este momento en el que estamos iniciando la integración es posible que el proceso todavía no esté acomodado y que no tenga la fluidez que va a tener, esperemos que pronto", dijo Ledo.

Ha indicado la consejera que la pareja educativa está regulada y debe de existir y así contemplado en la ley, aunque ha admitido que es posible que en estas sustituciones que ahora mismo no se están cubriendo con celeridad exista esta falta de pareja educativa puntualmente.

Ledo ha indicado que la próxima semana habrá una nueva reunión de la mesa de diálogo de las Escuelas de 0 a 3 en la que abordarán esta cuestión y tratarán de ponerle solución entre todas las partes.

FALTA DE PROFESORADO FP

Por otra parte, preguntada la consejera por la falta de profesorado en la Formación Profesional, Ledo ha indicado que en este caso hay determinadas especialidades que por su especificidad tienen poca bolsa de profesorado o poca lista según venga en un proceso de oposición.

"Estas especialidades en las que hemos detectado que hay escasez de profesorado las hemos convocado ya para poder crear una nueva bolsa. Estamos hablando incluso de especialidades en las que se acaba de convocar un proceso de oposición, con lo cual su lista es muy reciente, está realizada de ahora, del verano. Es decir, vamos con toda la celeridad posible a dotar de nuevo profesorado en estas especialidades",