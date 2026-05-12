Ledo garantiza que la formación impartida en el CIFP del Mar de Gijón cumple con todos los requisitos

Archivo - CIFP del Mar de Gijón. - CIFP DEL MAR DE GIJÓN. - Archivo

OVIEDO, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Eva Ledo ha garantizado este martes en el Pleno que la formación impartida en el Centro Integrado de Formación Profesional del Mar de Gijón cumple con los requisitos establecidos en el Convenio STCW y en el Real Decreto respecto a la cualificación del profesorado.

"Podemos decir que el CIFP del Mar es un referente de excelencia que cumple con la norma", dijo la consejera que añadió que "es el centro con más funcionarios de carrera a nivel nacional que están formados en Marina Mercante, un centro propio del Servicio Público de Empleo y un centro homologado por la Dirección General de Marina Mercante".

Ha añadido que se trata de un centro de la Red Estatal de Centros de Excelencia de Formación Profesional, integrado únicamente por 66 centros y hasta hace poco el único en esta especialidad, ahora mismo dos, incluyendo a uno de Galicia. "Es el centro líder en su sector a nivel nacional y ello se puede comprobar", insistió la consejera.

Ledo fue tajante en sus respuestas a la preguntas del diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares y de la 'popular' Gloria García. Ha indicado que el profesorado que imparte las certificaciones marítimas dispone de titulaciones, acreditaciones y experiencia requeridas, circunstancia que además es objeto de verificación documental periódica.

Ha explicado que Centro cuenta en la actualidad con una plantilla docente integrada mayoritariamente por titulados de especialidad marítima, once funcionarios de carrera con destino definitivo son titulados profesionales o académicos de marina mercante y o pesca, es el centro con mayor profesionales en este sentido en todo el ámbito nacional.

"Con los titulados con destino definitivo en el centro quedan cubiertas los requerimientos exigidos en el convenio STCW. Al inicio de cada curso, no obstante, se evalúa la idoneidad del perfil de los profesionales que imparten estos módulos. Podemos decir que el CIFP del Mar es un referente de excelencia que cumple con la norma", dijo la consejera.

Pumares por su parte ha indicado que su pregunta se debe a que conoce que obra en poder de la Consejería de Educación un escrito que ha sido presentado por el Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española que sostiene que en el Centro Integrado de Formación Profesional del Mar de Gijón se están impartiendo módulos de formación marítima-pesquera que están vinculados directamente al Convenio Internacional es el CCW por profesorado que no dispone ni de la legislación ni tampoco de las competencias específicas que son legalmente exigidas.

"Espero que sea verdad y que no haya ningún informe que vaya en contra de la información categórica que usted nos ha dicho", ha advertido Pumares, que ha indicado que quiere es que se aclare si se está cumpliendo o no se está cumpliendo con la normativa específica que regula ese tipo de formación tan especializada.

Ha recordado Pumares que una cosa es tener una titulación universitaria y otra muy distinta es disponer de las competencias profesionales marítimas específicas que exige la legislación internacional para impartir determinadas enseñanzas.

Tras Pumares ha sido la diputada del PP, Gloria García, quien se ha interesado por el funcionamiento del CIFP del Mar, asegurando que "está claro que no se está cumpliendo el convenio internacional".

"Usted ha venido a leer probablemente el resultado de una inspección, pero yo creo que debería informarse un poco mejor porque está claro que no se está cumpliendo el convenio internacional STCW. No es una cuestión administrativa solo, estamos comprometiendo la seguridad jurídica del alumnado y la validez de su titulación", dijo la diputada del PP.