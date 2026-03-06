Ledo ve "muy necesarias" las medidas del Gobierno estatal para reducir horas lectivas de profesorado y ratios

La consejera de Educación, Eva Ledo, en la Conferencia Sectorial de Educación. - PRINCIPADO

OVIEDO 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Eva Ledo, considera "muy necesarias" las medidas que promueve el Gobierno de España para reducir las horas lectivas del profesorado y las ratios de alumnado por aula. La consejera participó este viernes en la Conferencia Sectorial de Educación, que debatió esta iniciativa y aprobó el reparto del programa de financiación de libros de texto, para el que el Principado recibirá este año 894.372 euros.

La reducción de las horas lectivas y de las ratios de alumnado exige la modificación de la ley vigente, de 2019. Este cambio fue anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a finales del año pasado.

"Estas medidas obedecen a un modelo educativo adaptado a una nueva realidad social, que nuestro profesorado está demandando de forma clara", dijo la consejera que añadió que su aplicación conllevará "una mejor calidad educativa, una mayor atención hacia el alumnado y mejores condiciones laborales para los docentes".

La consejera recordó que el Gobierno de Asturias ya está cumpliendo algunas de las iniciativas propuestas, mientras que otras se han incorporado a los dos últimos grandes acuerdos -firmados con las organizaciones sindicales- para la mejora de la enseñanza pública: el documento de septiembre de 2024 y el pacto Asturias Educa, rubricado en julio de 2025.

El primero contempla la reducción a 23 horas lectivas semanales para el cuerpo de maestros, a partir del curso 2026-2027. Y el pacto Asturias Educa contiene otras iniciativas para la reducción de ratios en las aulas, entre ellas, el doble cómputo del alumnado de necesidades educativas especiales.

Por otro lado, la Conferencia Sectorial de Educación aprobó también el reparto del programa de cooperación territorial de financiación de libros de texto y materiales didácticos para el ejercicio 2026. La asignación de 894.372 euros al Principado (un 4,5% menos que el año anterior) ha seguido unos criterios de distribución calculados con dos variables.