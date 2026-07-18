León, punto de partida este sábado de la Ecomarcha 2026, que recorrerá 700 kilómetros por tierras "heridas" por el fuego

LEÓN/OVIEDO 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

León es este sábado el punto de partida de una nueva edición de la Ecomarcha, la ruta cicloturista que cada verano organiza Ecologistas en Acción en la que 200 personas recorrerán 700 kilómetros de tierras "heridas" por el fuego de León, Zamora, Orense y Asturias bajo el lema '¡Incendios nunca más!' para concluir el próximo día 2 de agosto en Gijón tras completar 14 etapas.

Esta comunidad itinerante sobre dos ruedas completará un trazado que cruza comarcas duramente golpeadas por el fuego durante el último año como La Bañeza, Sanabria, el macizo central orensano, Valdeorras, El Bierzo, Laciana y los valles asturianos. Municipios como Molezuelas de la Carballeda, A Mezquita, Oimbra, Chandrexa de Queixa o Larouco, cuyos nombres quedaron grabados por la crudeza de las llamas, serán paradas "fundamentales" del recorrido.

El objetivo de la marcha no es competitivo, sino ejercer un ecologismo social que "escuche, acompañe y abrace" a los pueblos que sufren "el abandono y las consecuencias de la crisis ecológica", según ha informado a Europa Press en un comunicado Ecologistas en Acción.

La organización ha explicado que, con esta iniciativa, pretende que se investiguen las causas "profundas" y los intereses que se esconden tras las llamas, vinculados a la crisis ecológica (que alarga las olas de calor extremo), el vaciado del medio rural y una "inadecuada" ordenación del territorio.

"Los grandes incendios forestales son inasumibles para cualquier sistema de extinción si no se actúa antes", han declarado los responsables de la organización del evento. En este sentido, han exigido que los esfuerzos económicos se vuelquen en la prevención invernal y en asegurar la estabilidad laboral, con condiciones dignas durante todo el año, de las brigadas forestales y bomberos. "No se puede proteger la tierra con contratos precarios de tres meses en verano", han apostillado.

La Ecomarcha 2026 incidirá de manera especial en el modelo forestal. Al respecto, Ecologistas en Acción ha defendido la recuperación de ecosistemas diversos y discontinuos frente a las plantaciones masivas de especies que arden con mucha facilidad como el pino o el eucalipto, que actúan como "auténticos polvorines". Los bosques autóctonos maduros, por el contrario, retienen mejor la humedad, frenan la erosión y resisten con mucha más fuerza el avance del fuego, según han explicado.

LA "PRIORIDAD ABSOLUTA"

Asimismo, la confederación advierte de que la "prioridad absoluta" tras un incendio no debe ser la "saca comercial de madera rápida" ni las plantaciones inmediatas, que suelen derivar en "costosos fracasos". Lo urgente es, han sostenido, estudiar los efectos sobre el terreno para proteger los suelos de la erosión de las lluvias de otoño; evitar que la ceniza llegue a los ríos y priorizar la regeneración natural de la zona mediante medidas urgentes como el acotamiento estricto al ganado; así como prohibir la actividad cinegética o la especulación minera y energética en terrenos quemados.

Al mismo tiempo, la Ecomarcha reivindica la soberanía alimentaria y el apoyo directo al paisaje y a las personas del sector primario que cuidan el entorno. Entre las propuestas sostenibles, la ruta ciclista de Ecologistas en Acción defiende una ganadería extensiva debidamente planificada y adaptada a la capacidad de carga del territorio, que sea plenamente compatible con los ciclos naturales y la conservación de los espacios protegidos.

A lo largo de las dos semanas que dura la actividad, el pelotón conocerá a los grupos locales de la organización ecologista, así como a otros colectivos sociales y ambientales que defienden el territorio.

"Pedaleamos porque la bicicleta es nuestra herramienta de transformación comunitaria y pacífica", han recalcado los organizadores de la Ecomarcha y han invitado al vecindario de las localidades de la ruta a acercarse a charlar en los puntos de encuentro. "Esta lucha no es exclusiva de las personas ecologistas; es de cualquiera que ame su tierra, que quiera defender su cultura rural y que desee asegurar un futuro digno y verde para las próximas generaciones", han concluido.