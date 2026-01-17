Lessthan3 recibe 325.000 euros del Ministerio de Innovación para acelerar su plataforma de observabilidad predictiva

Equipo de la empresa asturiana Lessthan3. - LESSTHAN3

OVIEDO 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha seleccionado a la empresa asturiana Lessthan3, con sede en Oviedo, como uno de los proyectos impulsados por el Neotec. El programa de innovación gestionado por el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) implica una inyección financiera de 325.000 euros, con el objetivo de impulsar el desarrollo de su plataforma de observabilidad predictiva basada en inteligencia artificial.

El Neotec es una de las convocatorias públicas más competitivas y exigentes del ecosistema innovador español. Está dirigido a empresas de base tecnológica con un fuerte componente de I+D y cuenta con procesos de evaluación altamente rigurosos, donde solo un pequeño porcentaje de las candidaturas logra la financiación.

La apuesta del CDTI demuestra la solidez técnica del proyecto asturiano, así como su grado de innovación y el potencial de impacto en el mercado local e internacional. Meses antes se logró una ronda pre-seed liderada por el grupo de inversión T4i y apoyada por la agencia Sekuens con el programa EBT, consolidando un modelo que combina inversión privada y apoyo público para acelerar el desarrollo y la industrialización de su plataforma.

La misión de Lessthan3 consiste en anticipar fallos y degradaciones en infraestructuras tecnológicas complejas, con servidores tanto en físico como en la nube, combinando el análisis de logs, métricas y eventos con modelos avanzados de aprendizaje automático.

Con su plataforma se minimizan las 'caídas' de infraestructuras tecnológicas como páginas web, eCommerce, servicios de streaming y herramientas internas de empresas e instituciones, como los CRM, entre otras, garantizando la continuidad operativa y una experiencia de usuario óptima que evita pérdidas millonarias y el colapso de las organizaciones.

A su vez, la plataforma cuenta con un módulo SecOps para lograr el compliance y securizar la infraestructura; y con un módulo FinOps para reducir el gasto en servidores físicos y en la nube, además de bajar la huella de carbono digital, que puede medirse con el módulo GreenOps.

La tecnología de observabilidad de Lessthan3 presenta un carácter dual y ha sido admitida en el Hub de Defensa de Asturias al ser aplicable en entornos civiles y de defensa, debido a su capacidad para supervisar y anticipar fallos en infraestructuras digitales críticas.

En menos de 3 años desde su fundación, Lessthan3 ya es un actor relevante en el ámbito internacional DevOps y de la observabilidad, combinando servicios de alta especialización con una clara apuesta por el desarrollo de producto propio. Entre sus clientes se encuentran scale-ups y multinacionales de distintas industrias y lugares del mundo, incluyendo telecomunicaciones, banca, seguros, retail y energía. Este crecimiento sostenido ha sido uno de los elementos clave para conseguir el Neotec, junto con la capacidad del equipo para transformar su conocimiento tecnológico avanzado en soluciones de negocio comercializables.

Otro punto destacado de Lessthan3 es su papel como agente formador en metodologías DevOps avanzadas, análisis de datos e inteligencia artificial. Esta labor se materializa a través de colaboraciones con plataformas de referencia como IronHack y en iniciativas desarrolladas junto a Neoland, así como mediante programas de formación diseñados específicamente para sus propios clientes. A su vez, Lessthan3 ha sido pionera en el desarrollo de Microcredenciales DevOps en colaboración con la Universidad de Oviedo.

El CEO de Lessthan3, Israel Gayoso, ha destacado que este respaldo "supone un reconocimiento al esfuerzo por construir tecnología propia y diferencial desde las primeras etapas de la compañía. Nuestra estrategia se basa en la innovación, el conocimiento científico-técnico, la tecnología soberana y la visión a largo plazo".