Letonia no descarta ampliar la colaboración con Santa Bárbara Sistemas tras el contrato para los 80 blindados Hunter

El ministro de Defensa de Letonia, Andris Spruds (i), y el director general de Santa Bárbara Sistemas, Alejandro Page (d), durante una visita a la fábrica GDELS-SBS en Trubia, a 31 de octubre de 2025, en Oviedo, Asturias (España). Spruds ha visitado la fá - Imanol Rimada - Europa Press

OVIEDO, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Letonia, Andris Sprüds, visitó este viernes las instalaciones de Santa Bárbara Sistemas en Trubia para poder conocer de primera mano los avances en la fabricación de los vehículos blindados Hunter, que la compañía española está desarrollando para el Gobierno de Letonia. Sprüds, que mostró su satisfacción por el desarrollo de los trabajos, ha indicado que Letonia no descarta ampliar esta cooperación con GDELS-SBS en un futuro.

En declaraciones a los medios tras visitar las plantas en las que se están construyendo los blindados, el ministro letón ha recordado que "los vehículos Hunter han pasado por pruebas muy exhaustivas y han demostrado sus capacidades".

Asimismo, ha resaltado el valor de este tipo de capacidades asegurando que "los vehículos de combate proporcionan fuerza de fuego a sus fuerzas Armadas, por lo que han firmado con GDELS-Santa Bárbara uno de los acuerdos más grandes en la historia de las Fuerzas Armadas letonas".

Por su parte el director general de Santa Bárbara Sistemas, Alejandro Page ha destacado la imporatncia de este proyecto y ha incidido en que la compañía ha adelantado los plazos de fabricación del vehículo, lo que va a permitir entregar las primeras unidades al Gobierno letón en 2026 para terminar el ensamblaje en el país báltico con empresas locales.

Ha asegurado que para la compañía y para todo el personal de la misma es "una gran responsabilidad" y por ello hay un gran compromiso de "todos los empleados de Santa Bárbara". Por eso ha trasladado al ministro que van a cumplir con los plazos y tendrán sus vehículos de última generación en plazo el año que viene.

"Para nosotros es un orgullo que Letonia haya confiado en nuestras capacidades y tecnología española para blindar el flanco oriental de Europa y nos consolida como un referente en la Defensa terrestre para los aliados de la OTAN", indicó Alejandro Page.

Page ha añadido que son "muy conscientes de las necesidades de Letonia en el marco geoestratégico actual", por ello, están poniendo todos los medios para cumplir los plazos de entrega e incluso adelantarlos sustancialmente", ha declarado Page, que ha añadido que "tienen un compromiso con la defensa del flanco Este, fundamental para la defensa de Europa".

Hunter es la última versión del vehículo de combate de infantería Ascod IFV. De tecnología y fabricación nacional, el Ministerio de Defensa de Letonia anunció este año la adquisición de 84 unidades, que son las que se están fabricando ya en las instalaciones de Santa Bárbara Sistemas en Trubia y cuyo apoyo al ciclo de vida se llevará a cabo desde las instalaciones de la compañía en Alcalá de Guadaíra.