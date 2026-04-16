La ley del tercer sector asturiana reforzará la función de las entidades en la cohesión social

El director general de Innovación y Cambio Social, José Antonio Garmón (en la cabecera de la mesa en la imagen) durante la constitución del grupo de trabajo - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Gobierno asturiano ha iniciado este jueves el proceso de elaboración de la Ley del Principado de Asturias de Entidades del Tercer Sector de Acción Social, que persigue proporcionar al sector un marco jurídico propio que reconozca, refuerce y proyecte la función de estas entidades en la cohesión social del territorio.

El Ejecutivo ha constituido hoy el grupo de trabajo que redactará el anteproyecto, con la previsión de elevarlo al Consejo de Gobierno en el cuarto trimestre del año. Según ha explicado el Principado en nota de prensa, el equipo está encabezado por el director general de Innovación y Cambio Social, José Antonio Garmón, y cuenta con representación de diferentes consejerías, la Universidad de Oviedo, los agentes sociales y las entidades del tercer sector.

La futura norma busca reconocer institucionalmente el tercer sector como agente social estratégico, garantizar su participación estable en las políticas públicas y dotar de mayor seguridad jurídica y estabilidad a las entidades sociales. Según ha explicado el director general, se trata de una ley "largamente demandada por el tejido social asturiano" y llamada a convertirse "en un instrumento clave del modelo de bienestar de la comunidad".

244 ORGANIZACIONES

La iniciativa se apoya en el Estudio sobre la situación del tercer sector de acción social en Asturias, realizado el pasado año y financiado por la consejería con fondos europeos. Este documento, elaborado por la Mesa del Tercer Sector, ofrece por primera vez una radiografía completa de este ámbito. Así, recoge que en el Principado operan 244 organizaciones, con un impacto económico de 325,2 millones, equivalente al 1,15 % del PIB regional. Estas entidades atendieron en 2024 a 141.000 personas, una de cada siete residentes en la comunidad.

Además, generan más de 6.000 empleos directos, mayoritariamente para mujeres, lo que representa el 1,4 % de los puestos autonómicos, y cuentan con la participación de 6.700 personas voluntarias.

El estudio sitúa el sector como un actor estratégico en ámbitos como los servicios sociales, la inclusión, la igualdad, la lucha contra la soledad no deseada y la atención a los colectivos más vulnerables.

"Apostar por el tercer sector equivale a apostar por una Asturias más justa, inclusiva y participativa, a la vez que se refuerza su valor como aliado de lo público", ha valorado Garmón, quien también ha destacado que la ley supone un hito. "Reconoce que el tercer sector es parte estructural de nuestro modelo social y un aliado imprescindible para avanzar hacia una Asturias más justa", ha añadido.