Un libro recoge los 25 años de Aefas y una reseña sobre el origen y evolución de cada una de las 80 empresas familiares

Presentación del libro que recoge los 25 años de Aefas y una reseña sobre el origen y evolución de cada una de las 80 empresas familiares. - EUROPA PRESS

OVIEDO 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresa Familiar de Asturias ha presentado este lunes el libro que recopila los primeros 25 años de historia de la Asociación y recoge historias de los 80 asociados que representan más de 240 años de empresas familiares de la región.

La vicepresidenta de Aefas, Isabel Trabanco, ha indicado que se trata de un breve resumen de la historia de cada una de esas 80 empresas familiares de Asturias y consideran que el libro es "muy inspirador, tanto para las nuevas generaciones como para nuevos emprendedores".

Y es que según Trabanco el relevo generacional "sin duda es el principal desafío de todas las empresas familiares". Por eso afirma que desde la Asociación lo que tratan de hacer es fomentar, formar a esos nuevos relevos que están por llegar, apoyarles, ayudarles, animarles a que continúen.

Otro de los grandes retos de la empresa familiar es sin duda el de lograr un "entorno fiscal más favorable o más equitativo con el resto de comunidades autónomas" que "no les haga perder competitividad".

En este sentido el Director General de Sabadell Herrero, Pablo Junceda, ha incidido en que es necesario un mayort apoyo a la empresa familiar porque en Asturias "son más del 90% de la economía de esta región y una parte importantísima de los puestos de trabajo, de la generación de riqueza y del pago de impuestos".

"La Asturias actual no se entendería sin la empresa familiar ni vamos a entender la Asturias del futuro sin tener en cuenta la empresa familiar que es la verdadera savia de la economía de nuestra región. Por eso hay que cuidarla desde todos los órdenes. Hay que cuidarla desde el punto de vista la fiscalidad, desde el punto de vista de la burocracia para hacerles las cosas fácil fáciles y hay que ayudarla desde luego desde el punto de vista de la gestión", dijo.