La licitación pública baja un 25% en Asturias en el primer semestre y alcanza los 114 millones

Obras para reparar el socavón, a 24 de julio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Adif ha abierto un punto de información presencial para los vecinos de Vallbona en el Casal de Barri de Vallbona, tras el socavón por las obras para soterrar las vías - David Zorrakino - Europa Press

MADRID/OVIEDO 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La licitación pública ha bajado un 25 por ciento en el primer semestre en el Principado de Asturias y ha alcanzado los 114 millones de euros, según las últimas estadísticas de la Asociación de Empresas Concesionarias y Constructoras de Infraestructuras (Seopan).

En el conjunto estatal, la licitación pública de todas las administraciones del Estado ha aumentado un 14,2 por ciento en los primeros seis meses de 2026, hasta los 17.953 millones de euros.

Las entidades locales, incluyendo ayuntamientos y diputaciones, han sido las que más han contribuido al alza, tras avanzar un 50 por ciento en este periodo, hasta los 8.400 millones de euros, mientras que las comunidades autónomas han retrocedido un 16,3 por ciento, hasta los 4.200 millones de euros.

País Vasco ha sido la autonomía que más las ha reducido, un 56 por ciento, con solo 262 millones de euros licitados en el primer semestre, seguido de Madrid (-54% y 395 millones de euros, Cantabria (-35,4% y 32 millones), Extremadura (-34,4% y 82 millones), Comunidad Valenciana (-32% y 291 millones), Andalucía (-30,2% y 697 millones), Navarra (-29% y 102 millones), Asturias (-25% y 114 millones) y Castilla y León (-5,5% y 368 millones).

Por el contrario, Castilla-La Mancha lideró las alzas, con un incremento del 164 por ciento, hasta los 158 millones de euros, seguida de La Rioja (+74% y 112 millones), Galicia (+71% y 590 millones), Canarias (+67% y 195 millones), Aragón (+16% y 93 millones), Cataluña (+15% y 631 millones), Murcia (+5,6% y 48 millones) y Baleares (+5,4% y 162 millones).

En cuanto a la administración general del Estado, ha incrementado sus licitaciones un 5,1 por ciento, hasta los 5.300 millones de euros, pese a la reducción del 24 por cientoregistrada en el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (319 millones de euros) y del 2,3 por ciento en el de Transportes y Movilidad Sostenible (2.995 millones).

En el primero de estos dos ministerios llama la atención que no se haya licitado todavía ningún proyecto en lo que va de año en la Dirección General del Agua, frente a los 11 millones del año anterior, aunque las Sociedades Estatales de Agua las han aumentado un 78 por ciento. En Sostenibilidad de la Costa y el Mar, la reducción ha sido del 84 por ciento y en las Confederaciones Hidrográficas del 29 por ciento.

Respecto a Transportes, la Dirección General de Carreteras las ha reducido un 97 por ciento, hasta solo 6 millones de euros; Adif otro 21 por ciento menos, hasta 1.800 millones de euros; y los puertos las han mantenido en torno a los 291 millones de euros. Por el contrario, Aena ha licitado un 219 por ciento más (512 millones).