Licitada la construcción de las escuelinas de los colegios públicos Rey Pelayo y Santa Olaya, en Gijón

C.P. Rey Pelayo, en Gijón, donde se ubicarán unidades de la Red de Escuelines del Principado de Asturias, para alumnos de cero a tres años. - GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

GIJÓN, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado de Asturias ha licitado este miércoles las obras para construir dos nuevas escuelinas en los colegios públicos Rey Pelayo y Santa Olaya, en Gijón.

Según una nota de prensa del Gobierno asturiano, con ellas se completará la extensión de la red autonómica, pública y gratuita del primer ciclo de Educación Infantil (0 a 3 años) en la ciudad. El presupuesto conjunto asciende a 743.465 euros y el plazo de ejecución previsto es de cuatro meses.

Estos dos nuevos centros sustituyen a la escuelina inicialmente prevista en el colegio Los Campos, dentro de la fase II de la red autonómica. Esta opción tuvo que descartarse porque no era compatible con las obras de rehabilitación que el Ayuntamiento de Gijón ejecuta en el edificio.

En cuanto a estas dos escuelinas, cada una contará con dos unidades, de modo que la oferta final será superior en un aula a la planteada inicialmente en Los Campos.

La escuelina del CP Rey Pelayo está presupuestada en 402.208 euros. Se ubicará en el porche de la planta baja del colegio, ampliado parcialmente. El espacio incluirá dos aulas, zonas asistenciales, aseos, un área de usos múltiples, despacho y un patio exterior.

Por su parte, la escuelina del CP Santa Olaya, con un presupuesto de 341.256 euros, se instalará en una zona de la planta baja del centro. Dispondrá también de dos aulas, aseos, espacios asistenciales, vestuario, despacho de dirección y un área exterior de juegos infantiles.

Dado el importe de las obras, la adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto. La resolución está prevista para finales de este año. Las empresas interesadas podrán presentar ofertas hasta el 20 de julio en el caso del Colegio Rey Pelayo y hasta el 21 de julio para el Colegio Santa Olaya.

RED AUTONÓMICA EN GIJÓN

Cabe recordar que el red Les Escuelines ya cuenta en Gijón, desde enero de este año, con el centro Los Nuberinos, ubicado en el Colegio Público Asturias y dotado de tres unidades.

Además, el Principado está finalizando la escuelina Los Rebusquinos, en el Colegio Público Montevil, que dispondrá de cuatro unidades y forma parte de la fase II de ampliación de la red.

Por último, queda pendiente la integración en la red autonómica de las escuelas infantiles de titularidad municipal. En la actualidad, el Ayuntamiento de Gijón dispone de 14 centros de 0 a 3 años, a los que se sumará una nueva escuela en el barrio de El Llano, actualmente en construcción.