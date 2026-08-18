Licitada la redación del proyecto de la futura sede judicial de Grado. - PRINCIPADO

OVIEDO 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos ha dado este martes un nuevo paso en el proceso que culminará con la construcción de una nueva sede judicial en Grado: la licitación de la redacción del proyecto del nuevo equipamiento, con un presupuesto de 221.335 euros.

Según ha informado el Gobierno asturiano, el ayuntamiento y la consejería firmaron un convenio por el cual el concejo cedió al Principado la parcela donde se ubicará la nueva sede judicial, con una inversión prevista superior a los cinco millones.

Los terrenos, de 1.556 metros cuadrados, están situados en la avenida de los Deportes. La finca está dotada, entre otros, de los servicios urbanísticos de acceso rodado, abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica.

Este martes se ha publicado la licitación del contrato para la realización del estudio geotécnico, la redacción del proyecto básico y de ejecución, así como la dirección facultativa y la coordinación de seguridad y salud de las futuras obras.

El pliego de condiciones prioriza la calidad arquitectónica, la sostenibilidad y la eficiencia energética, e incorpora criterios vinculados a la economía circular, la reducción del impacto ambiental y la gestión digital.

La construcción de la nueva sede del Tribunal de Instancia en Grado se incluye dentro de las inversiones previstas en el Plan de Infraestructuras Judiciales del Principado. Todas las actuaciones que el Gobierno de Asturias desarrollará en los próximos años alcanzan un montante de 77,5 millones y están repartidas por distintos puntos de la geografía asturiana.