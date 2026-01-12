Licitadas las obras de mejora del saneamiento en Musllera, El Picu y Rodiles (Villaviciosa)

OVIEDO, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha licitado las obras de mejora del sistema de saneamiento de Musllera, El Picu y Rodiles, en el concejo de Villaviciosa, con un presupuesto de 2.865.707 euros. Las empresas interesadas tienen de plazo hasta el 4 de febrero para presentar las ofertas.

La actuación, que beneficiará a unas 500 personas, permitirá completar la red en estas localidades y eliminará los vertidos incontrolados a la ría de Villaviciosa.

Los trabajos incluyen la instalación de 4.398 metros de colectores y cinco estaciones de bombeo para superar los desniveles existentes entre las viviendas situadas en las zonas más bajas y el colector principal.

Este proyecto, según el Principado, supondrá "un importante avance en la mejora de un servicio básico esencial y en la protección del entorno natural".