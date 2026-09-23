Licitado por 6,5 millones el nuevo muelle de espera para el puerto de Llanes

Movilidad elevará hasta 6,5 millones la inversión en el nuevo muelle de espera del puerto de Llanes - PRINCIPADO

OVIEDO 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha licitado las obras del muelle de espera del puerto Llanes, tras elevar la inversión global destinada al proyecto hasta los 6.589.676 euros.

Según informa el Gobierno asturiano, el incremento, de unos 1,5 millones, permite incorporar al proyecto la última actualización de precios registrada desde su redacción y adecuar la inversión a los costes actuales. El plazo de presentación de ofertas está abierto hasta el 27 de octubre.

Destaca la consejería de Movilidad que la licitación ha ajustado, además, el plazo de ejecución inicialmente previsto hasta los 27 meses. El cronograma de la obra mantiene de este modo la fecha que estaba prevista inicialmente para finalizar los trabajos.

En esta actualización se ha tenido en cuenta la revisión de los costes que han experimentado una evolución más significativa. Entre ellos figuran el hormigón en masa sumergido y el dragado en roca, dos elementos de relevancia para ejecutar el muelle.

El nuevo muelle de espera mejorará la operatividad del puerto y reforzará los servicios, tanto para la flota pesquera profesional como para los barcos de recreo en tránsito. La infraestructura tendrá capacidad para unas diez embarcaciones y contará con un contradique que reforzará la protección frente al oleaje.

La actuación incluye también la creación de una explanada portuaria de 2.260 metros cuadrados, urbanizada y conectada peatonalmente con el paseo del puerto.