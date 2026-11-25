Representantes de Lidl junto a ediles del Ayuntamiento de Villaviciosa. - LIDL

OVIEDO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Lidl abrirá este jueves, 26 de noviembre, su primer supermercado en Villaviciosa, situado en el número 3 de la calle Maximino Miyar, tras una inversión de 6,2 millones de euros. El establecimiento contará con una plantilla de 20 personas, en su mayoría en puestos de nueva creación, y una superficie de ventas de más de 1.500 metros cuadrados, según ha informado la compañía en una nota de prensa.

La tienda, en la que trabajarán 13 mujeres, abrirá de lunes a sábado en horario ininterrumpido de 9.00 a 21.30 horas. Dispondrá de 101 plazas de aparcamiento y tres puntos de recarga para vehículos eléctricos, además de más de 550 metros cuadrados de paneles solares destinados a favorecer el autoconsumo energético.

La alcaldesa en funciones de Villaviciosa, Lorena Villar, ha visitado este miércoles las instalaciones junto a los concejales Marcos Ortiz y José Antonio Fernández. El recorrido ha estado guiado por el gerente de ventas de Lidl, Francisco León, y el gerente de Inmuebles de la cadena, José Manuel Quintana.

Tras la visita, Villar ha destacado que "todo lo que sea crecer en actividad económica y empleo es bueno para todos", por lo que ha agradecido la apuesta de la compañía por el municipio. Asimismo, ha señalado que la apertura amplía la oferta comercial para los vecinos, contribuye a la creación de empleo y supone "un importante impulso para el dinamismo económico local".

Por su parte, los representantes de Lidl han subrayado su apuesta por los productos asturianos y por extender su presencia tanto en las principales ciudades como en municipios de menor tamaño. Según los datos facilitados por la empresa, sus compras a proveedores de Asturias superaron los 45 millones de euros en la primera mitad de esta década, con referencias como sidra, embutidos y productos lácteos, que comercializa en sus establecimientos de la región y del resto de España.

Con la apertura de Villaviciosa, la cadena tendrá presencia en siete localidades asturianas: Gijón, Oviedo, Avilés, Langreo, Grado, Siero y Villaviciosa. La jornada inaugural incluirá degustaciones de turrones y quesos.

PRÓXIMA APERTURA EN GIJÓN

La compañía prevé abrir en las próximas semanas su sexto supermercado en Gijón. Según ha explicado, las obras de este establecimiento contribuirán a mejorar la circulación en la Rotonda del Caballo mediante la transformación del Camino de la Cuchera en una calle con un carril de circulación en cada sentido.