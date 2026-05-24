Llamazares (IU) aplaude el éxito de la movilización vecinal por el Parque del Este

Archivo - El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, durante una rueda de prensa. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha celabrado este domingo el éxito de la movilización de los vecinos de los barrios de la zona este que ayer salieron a la calle para reivindicar un parque verde; una iniciativa que, según ha recordado, su formación ya trasladó y fue asumida en su momento por el Pleno municipal.

Llamazares considera que "es ya el momento de exigir al equipo de gobierno una mayor agilidad y determinación" en las actuaciones de saneamiento y rehabilitación pendientes en el entorno, entre las que ha citado la zona de Rayo Mercadín. Asimismo, reclama celeridad en la programación y planificación del futuro Parque del Este.

El edil argumenta que el desarrollo de zonas verdes resulta "fundamental" para garantizar que los residentes de los barrios del este de la capital asturiana "tengan los mismos derechos a un medio ambiente, a la salud y a la ordenación del territorio que el resto de los vecinos de Oviedo".