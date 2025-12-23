Llamazares (IU-Convocatoria) lanza el podcast 'El Oviedo queseremos'

Podcast 'El Oviedo que seremos'. - IU-CONVOCATORIA

OVIEDO, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo ha anunciado el próximo estreno de 'El Oviedo que seremos', el nuevo podcast de su portavoz municipal, Gaspar Llamazares, concebido como "un espacio de reflexión, diálogo y participación ciudadana sobre el presente y el futuro de la ciudad".

Según explica la formación en una nota de prensa, el podcast nace con la vocación de abrir una conversación "serena y plural sobre el modelo de ciudad, alejándose del ruido político y apostando por el intercambio de ideas y propuestas orientadas a la construcción de un Oviedo más justo, más sostenible y más habitable".

A lo largo de los distintos episodios, 'El Oviedo que seremos' abordará cuestiones clave para la vida municipal, los barrios, la cultura, la sostenibilidad y las decisiones políticas que marcarán los próximos años, incorporando diferentes voces y miradas en torno a estos ámbitos.

Desde IU-Convocatoria por Oviedo han invitado tanto a los medios de comunicación como a la ciudadanía a sumarse a este nuevo espacio de reflexión colectiva, que pretende contribuir al debate público sobre el futuro de Oviedo desde una perspectiva abierta y participativa.