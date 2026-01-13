Llamazares (IU) critica a Vox por iniciar una "campaña de miedo" tras el apuñalamiento a un joven en el Oviedo Antiguo

Archivo - El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, durante la rueda de prensa de este lunes. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo ha acusado este martes a Vox de iniciar una "campaña política de miedo, criminalización y odio" a raíz del apuñalamiento a un joven magrebí en el Oviedo Antiguo durante el fin de semana.

En una nota de prensa, el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, se ha referido a las declaraciones de la portavoz de Vox, Sonsoles Peralta, en las que aseguró que el "buenismo" del PP y la izquierda local "debilita" la seguridad en el municipio.

Después de expresar su "condena rotunda" a la agresión ocurrida este fin de semana, Llamazares ha resaltado que se trata de un hecho "grave" que debe ser "investigado con rigor y cuyos responsables deben responder ante la justicia".

Sobre la reacción de Vox, el portavoz de la coalición de izquierdas local ha remarcado que Oviedo "no es una ciudad insegura", sino que "sigue siendo una de las capitales más seguras de España, con índices de criminalidad por debajo de la media".

Entiende Llamazares que "un hecho puntual, por grave que sea, no puede utilizarse para construir un relato alarmista que solo busca generar inquietud entre la ciudadanía y deteriorar la convivencia".

Desde IU-Convocatoria por Oviedo han asegurado que Vox está utilizando este suceso para "hacer política del miedo", intentando vincularlo con la inmigración y con una "supuesta degradación generalizada" de la seguridad en la ciudad.