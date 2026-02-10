Llamazares (IU) defiende la compatibilidad del concurso de ideas de La Vega con la protección del patrimonio

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, durante la atención a medios este martes. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU-Convocatoria, Gaspar Llamazares, ha afirmado este martes que el concurso de ideas para La Vega es "perfectamente compatible" con la profundización en la protección del patrimonio, y ha rechazado la paralización de esta iniciativa planteada por el Grupo Socialista.

"Ha presentado una iniciativa para suspender o paralizar el desarrollo del concurso de ideas de La Vega, hasta tanto se conozca si hay restos del Palacio de Alfonso II. Nosotros creemos, sin embargo, que es perfectamente compatible", ha destacado.

En declaraciones a los medios, Llamazares ha asegurado que no son "partidarios de la suspensión, sino de la compatibilidad" y que "las ideas no pueden dificultar nada". En este sentido, ha apuntado que la compatibilidad entre ambas acciones ya estaba prevista en el cronograma aprobado por la comisión de seguimiento, con el apoyo de todos sus miembros y de la representante de Patrimonio del Principado. "Si hubiera habido alguna reserva, la representante de patrimonio del Principado lo hubiera dicho, hubiera paralizado ese cronograma y, sin embargo, lo apoyó", ha recalcado.

"El concurso está respaldado por el Principado, Defensa y el Ayuntamiento de Oviedo, con lo cual las tres administraciones confían en que ambas cosas son compatibles", ha insistido.

Llamazares ha instado a la Consejería de Cultura y a la Dirección General de Patrimonio a expresar públicamente cualquier objeción sobre el cronograma si existiera. "Mientras tanto, vamos a confiar en la declaración de la Comisión de Seguimiento, que avala la compatibilidad", ha recalcado.