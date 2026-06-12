Llamazares (IU) dice que el Arzobispo de Oviedo debería "aprender" de León XIV

Gaspar Llamazares, en el centro - EUROPA PRESS

OVIEDO, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha elogiado este viernes la posición del Papa León XIV, que ha dejado clara en su visita a España, al situarse contra políticas migratorias que se están aplicando y guerras. Llamazares considera que el Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, tendría que "aprender" del Pontífice.

A preguntas de los periodistas en una rueda de prensa ofrecida en Oviedo, Llamazares ha dicho que, al contrario que Robert Prevost, Sanz "conecta mucho más con la ultraderecha". De esta forma, ha considerado que lo deseable sería que Sánz haya "aprendido algo" de la visita papal "en materia migratoria y de derechos humanos".

Llamazares ha dicho que la visita de León XIV tiene una doble dimensión, una pastoral y otra más política, como dirigente internacional. Es en este segundo aspecto al que se ha referido.

Así, el excoordinador de IU y actualmente concejal en Oviedo ha destacado especialmente la postura del Papa León XIV frente a cuestiones de derechos humanos, asegurando que "se sitúa bien en relación a políticas como la política migratoria, frente al genocidio en Palestina o frente a la guerra".

En este sentido, ha subrayado que el pontífice ha criticado legítimamente la legislación europea sobre migraciones, señalando que "pone en evidencia la legislación que ha puesto en marcha la Unión Europea, con unas zonas de exclusión que de alguna manera son ilegales porque vulneran el derecho de asilo". También ha destacado que se haya "enfrentado" al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El dirigente de IU ha considerado "muy valorable" la posición del Papa en un contexto donde "la ultraderecha está introduciendo en la agenda política las posiciones más extremistas", y ha reconocido que sectores de la sociedad española aplauden al Papa precisamente por "la alarma ante la vulneración de la dignidad humana".