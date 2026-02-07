Llamazares (IU) insta al Ayuntamiento de Oviedo a dialogar con los vecinos de Ciudad Naranco tras la última movilización

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares - EUROPA PRESS

OVIEDO, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha reclamado este sábado que "la solución, la respuesta, no puede ser el silencio por parte del equipo de gobierno ni por parte de la institución municipal" ante la "importante movilización" de los vecinos de Ciudad Naranco, haciendo referencia a la manifestación que ayer tuvo lugar para reclamar al Ayuntamiento la construcción de un polideportivo con piscina que se sume a las pistas de prometidas para la zona.

"Las medidas del Ayuntamiento de Oviedo deben ser una parte de ellas el programa de gobierno de la mayoría, también los acuerdos con los grupos municipales de la oposición, pero asimismo el fruto de la reivindicación y del diálogo con los vecinos, en este caso con los vecinos de Ciudad Naranjo", ha asegurado Llamazares.

En este sentido, ha anunciado que su formación "propondrá que sus reivindicaciones sean escuchadas en el Pleno municipal y sean tratadas en las respectivas comisiones y, sobre todo, que también sean dialogadas y negociadas con el Gobierno Municipal".

"Creemos que esa es la forma de dar cauce a la reivindicación, de normalizar la reivindicación, de hacer de ella programa político y no solamente de que la reivindicación vaya por un lado y el gobierno local por otro", ha insistido el edil.

Según Llamazares, "esa es nuestra opinión sobre cómo normalizar la reivindicación, cómo darle cauce".