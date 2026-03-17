Llamazares (IU) insta al PP a fomentar una "reurbanización amable" en el entorno de la antigua fábrica de gas

OVIEDO 17 Mar. (EUROPA PRESS) -
El portavoz de IU-Convocatoria en el Ayuntamiento de Oviedo, Gaspar Llamazares, ha llamado al equipo de gobierno del PP a negociar una "reurbanización amable" para el entorno de la antigua fábrica de gas.
A preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en Oviedo, Llamazares, ha instado a los responsables municipales a activar esa negociación no solo con el fondo Ginkgo Advisor, propietario de los terrenos, sino también con los vecinos.
"Es verdad que se alarga en el tiempo y que parece que la situación no sale del bloqueo, pero nosotros creemos que el ayuntamiento tiene una responsabilidad fundamental en generar acuerdos", ha resaltado Llamazares, que ha recordado que es importante proteger ese patrimonio industrial, pero también reurbanizar y revitalizar la zona.