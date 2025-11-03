Llamazares (IU) ve "margen para la negociación" en el presupuesto de 2026 en Oviedo

OVIEDO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha asegurado este lunes que ve "margen para la negociación" en el presupuesto municipal de 2026, después de que el edil de Planeamiento y gestión Urbanística, Ignacio Cuesta, explicase a los grupos municipales el plan de inversiones para 2026.

En unas declaraciones a los medios, Llamazares ha asegurado que el presupuesto tiene "posibilidades" y ofrece "margen para la negociación". "Estamos convencidos de que podremos añadir propuestas que hagan de él un presupuesto de la mayoría social", ha explicado.

Si bien ha resaltado que la inversión inicial asciende a 33 millones, Llamazares considera que "hay margen" para negociar con los 23 millones con cargo a remanente de tesorería que el PP aspira a ejecutar el próximo año.

Para IU es "muy importante" mantener la oficina de vivienda, impulsar el centro integrado del Calatrava y el plan especial de La Vega.

Respecto al grado de ejecución presupuestaria de 2025, Llamazares ha indicado que sigue habiendo "dificultades para ejecutar presupuestos". "Empujaremos para que la ejecución presupuestaria esté al máximo posible", ha asegurado.