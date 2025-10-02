Llamazares pide que la estrategia climática se aplique en la remodelación de la plaza de Longoria Carbajal

OVIEDO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha instado este jueves al equipo de gobierno del PP a que se aplique de forma inmediata la estrategia frente al cambio climático en las obras que ya están en marcha en la plaza de Longoria Carbajal.

El portavoz municipal de la formación ha advertido de que "no tiene sentido hablar de lucha frente al cambio climático y de renaturalización y al mismo tiempo ejecutar obras que van en dirección contraria". En su opinión, el proyecto de remodelación de Longoria Carbajal es "una oportunidad para demostrar con hechos ese compromiso", por lo que ha pedido que las actuaciones se alineen con los objetivos de sostenibilidad ambiental y con la propia estrategia de renaturalización aprobada en Oviedo.

IU defiende que la estrategia climática debe materializarse en medidas concretas como el mantenimiento de cubiertas vegetales, pavimentos permeables, reverdecimiento de espacios públicos y el rechazo a las conocidas como 'plazas duras' de cemento. El grupo recuerda que, meses atrás, ya planteó la necesidad de inspirarse en modelos de ciudades europeas involucradas en la transición ecológica, como el caso de Chemnitz, que en 2022 aprobó un estatuto específico para el diseño de plazas públicas construidas sobre aparcamientos, mejorando así las condiciones climáticas, sanitarias y ecológicas urbanas.

"Ambas estrategias, la climática y la de renaturalización, no pueden quedarse en meras declaraciones de intenciones", ha señalado IU-Convocatoria por Oviedo, que asegura que seguirá "vigilante" para que la ciudad "avance hacia un modelo urbano más sostenible, renaturalizado y habitable, a la altura del reto climático que enfrentamos".