Llamazares (PP) pide a Feijóo que "ayude" a sacar a Asturias del "lío tan gordo en el que la han metido"

OVIEDO, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PP al Congreso por Asturias, Esther Llamazares, ha pedido este viernes al candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, que "ayude" a sacar a Asturias "del lío tan gordo en el que la han metido, con "todos los sectores de actividad perjudicados" que amenazan a Asturias en convertirse en "un erial".

En un acto público del partido en Villaviciosa, Llamazares ha asegurado que "estas elecciones están pensadas únicamente en beneficio del propio Sánchez, para que los españoles no acudamos a las urnas". Y por ello ha remarcado que es "esencial" votar el 23J y "dar a Núñez Feijóo una amplia mayoría".

Entiende Llamazares que el 23 de julio puede ser "determinante" para los próximos cuatro años, ya que está en manos de los ciudadanos "poder cambiar, en tan solo unos días, al peor Presidente que hemos tenido para España y para Asturias, por el que puede ser el mejor Presidente que podemos tener".

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Junta General del Principado de Asturias, Diego Canga, ve el 23J como "una segunda oportunidad" para el PP en Asturias, "la oportunidad de la revancha". "Sánchez lleva cuatro años dándonos disgustos, devolvámoselo nosotros yendo a votar en masa", ha dicho.

Con un futuro gobierno de Feijóo, Canga cree que tras cuatro años "nefastos" para Asturias, hay ahora una "gran ooportunidad" para tener influencia "de verdad" en Madrid. "Con Feijóo, blindaremos la sanidad pública, completaremos las infraestructuras pendientes, sacaremos al lobo del LESPRE y la educación de 0 a 3 años será gratuita", ha asegurado.

También ha intervenido el secretario general del PP en Asturias, Álvaro Queipo, quien ha destacado que ya van "más 1.800 días de sufrimiento con Sánchez, con el engaño y la mentira como herramienta política y del uso de las instituciones para beneficio personal".

Esos días, ha dicho, pueden acabarse en 14. "Estamos en julio, estamos hartos de campañas electorales, es época de vacaciones y de calor y por eso Sánchez ha elegido el 23 de julio, para desmovilizarnos", ha resaltado.

Sobre el último ofrecimiento de Canga para no presentarse a la investidura en Asturias y la petición a Barbón para que no construya un gobierno con IU, Queipo ha señalado que "Si Barbón quiere hacer un bipartito en Asturias no puede utilizar al PP para meter a comunistas".

"Barbón va a construir un mal Gobierno. La opción es tener un mal Gobierno o tener un Gobierno aún peor, un bipartito o tripartito con comunistas como el que conocieron los ovetenses antes de la llegada de Alfredo Canteli a la Alcaldía", ha remarcado, asegurando que "desde hoy Barbón tiene la opción de no gobernar con los extremismos gracias al Partido Popular". "Veremos si Barbón es rehén del sanchismo y del extremismo, o defiende los intereses de Asturias", ha apostillado.