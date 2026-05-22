Llamazares reclama al Ayuntamiento mantenimiento y desbroces en la zona de Lloriana

Los concejales de IU-Convocatoria por Oviedo visitan la parroquia rural de Lloriana, en el Naranco. - IU-CONVOCATORIA POR OVIEDO

OVIEDO 22 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha reclamado este viernes al Ayuntamiento más medidas de mantenimiento y desbroces en la zona rural de Lloriana, en la falda del Naranco, ante las quejas vecinales por el estado de la zona.

En una nota de prensa tras una visita a varios pueblos de la parroquia de Lloriana, Llamazares se ha hecho eco de las peticiones de los vecinos, que reclaman podas, mantenimiento de caminos, restauración de sendas y caminos afectadas por problemas "creados por las compañías madereras".

Otra preocupación de las vecinas y vecinos de Lloriana es el transporte público. Las asociaciones vecinales han reclamado el mantenimiento de la Línea O, actualmente en servicio y quieren que el Ayuntamiento les informe de cualquier cambio que pudiera haber en esta línea.

Durante la visita los concejales de IU han constatado la situación de deterioro "bastante evidente" de la Iglesia de Santa María y el parque de La Cruz, zona del Camino de Santiago y que actualmente "es un terruño vallado de gravilla y malas hierbas".

"Para Izquierda Unida la zona rural del Naranco y de Oviedo son un valor para la marca Oviedo y hemos establecido ya un diálogo con la concejalía de Medio Rural para que estas peticiones sean atendidas y abordadas lo antes posible", ha explicado Llamazares.