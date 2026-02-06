Llamazares reclama limitar precios del alquiler para frenar la presión sobre la vivienda

Viviendas en la zona de Montecerrao en Oviedo. - EUROPA PRESS

OVIEDO 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha defendido que la intervención pública en materia de vivienda "tiene resultados positivos" y ha instado a avanzar en la declaración de zonas tensionadas y en la fijación de topes a los precios del alquiler para "controlar la situación en muchos barrios del municipio".

Llamazares ha valorado el reciente estudio de Exceltur que, según ha destacado, demuestra que la regulación y la intervención pública "favorecen la oferta de vivienda residencial de alquiler frente a la vivienda turística y contribuyen al control de precios".

En el marco del acuerdo presupuestario de IU-Convocatoria por Oviedo con el equipo de gobierno, el portavoz ha planteado que las medidas de control de precios deben ir acompañadas de actuaciones públicas, como la cesión de suelo municipal para vivienda pública en régimen de alquiler limitado, la integración de la Oficina Municipal de Vivienda en el programa autonómico 'Alquilámoste' para movilizar viviendas vacías y la adopción de incentivos fiscales que fomenten el alquiler asequible.

Finalmente, Llamazares ha subrayado que las recomendaciones deben orientarse hacia "un modelo turístico de mayor valor añadido, sostenible y que aproveche la alta velocidad ferroviaria sin saturar los espacios urbanos".