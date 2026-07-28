Llamazares ve "inaceptable, inexplicable e injusta" la elección de Zaragoza para la Agencia Estatal de Salud Pública

Archivo - El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha calificado este martes de "inaceptable, inexplicable e injusta" la decisión del Gobierno central de ubicar la futura Agencia Estatal de Salud Pública en Zaragoza en lugar de en la capital asturiana, tras el anuncio realizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Llamazares ha defendido que las condiciones "favorecían a Asturias", destacando su red sanitaria y la gestión realizada durante la pandemia del Covid-19. Asimismo, ha subrayado que la candidatura ovetense presentaba unas infraestructuras "idóneas" y prácticamente listas para su uso inmediato.

En contraste, el edil ha criticado que la elección de la capital aragonesa "no aporta ventajas comparativas" y retrasará la puesta en marcha del organismo. "Va a plantear que sea a lo largo de 15 meses; ponte en dos años sin agencia porque está pendiente una inversión de decenas de millones de euros", ha advertido. Ante esta situación, Llamazares considera que la decisión "debe tener contestación política por parte de Oviedo".

Respecto al papel de las administraciones asturianas, el portavoz ha descartado fallos en la tramitación o falta de iniciativa por parte del Gobierno del Principado o del Ayuntamiento de Oviedo, atribuyendo la resolución de forma exclusiva al Ejecutivo central. "No creo que sea por falta de iniciativa del Gobierno local ni del autonómico; el Gobierno central ha tomado una decisión que es inexplicable", ha concluido.