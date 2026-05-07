Llamedo abre el diálogo con los agentes sociales para concretar las ayudas a familias de víctimas laborales

La vicepresidenta del Gobierno asturiano, Gimena Llamedo, antes de una reunión del Consejo de Gobierno. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 7 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Principado de Asturias, Gimena Llamedo, ha mantenido este jueves la primera reunión con los representantes de la patronal y los sindicatos mayoritarios para avanzar en el diseño de una nueva línea de ayudas destinadas a los familiares de las víctimas de accidentes laborales.

Este encuentro se produce en el marco de la concertación social, un espacio que Llamedo ha definido como fundamental para dar cumplimiento al compromiso del Ejecutivo autonómico con la protección de las familias afectadas por la siniestralidad laboral en la región.

Desde el Gobierno del Principado han subrayado su voluntad de que estas ayudas no sean una medida unilateral, sino que cuenten con el consenso de los agentes sociales. Según ha explicado Llamedo, el objetivo de esta fase inicial es "escuchar" las aportaciones de las organizaciones sindicales y empresariales para terminar de definir el diseño de las ayudas.

Tras este primer contacto, las partes se han emplazado a una próxima reunión de trabajo para "seguir avanzando en esta línea" y agilizar la puesta en marcha de esta cobertura económica.