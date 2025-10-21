Llamedo defiende la campaña contra la prostitución de Médicos del Mundo frente a las críticas del PP

OVIEDO 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, ha informado este martes en el Pleno sobre la participación de la Consejería de su consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo en la campaña publicitaria 'Putero no naces, ¡te haces!, y ha explicado que se trata de una campaña de Médicos del Mundo y ha asegurado que "es una campaña necesaria y es una campaña valiente, porque no se puede blanquear a los puteros". "Es una buena campaña que mete el dedo en la llaga", dijo la consejera, ante las críticas del PP.

"Esta campaña no es publicidad, esta campaña es pedagogía social, esta campaña no se mide en clics, sino en las conciencias que despierta. Cada euro invertido es un euro ahorrado en explotación. Si prevenir la violencia de género no es un interés público, no sé que lo es", dijo Llamedo.

Ha explicado Llamedo que Médicos del Mundo es una organización sin ánimo de lucro, con una trayectoria de más de 35 años, en Asturias, desde 1996. Recibe una subvención nominativa del Gobierno de Asturias, junto con otras dos organizaciones especializadas en trata y prostitución, como es APRAN y Amaranta y hacen una intervención integral en las víctimas de trata.

La diputada del PP, Susana Fernández, ha considerado "escandaloso y completamente inaceptable" la participación del Gobierno en esta campaña que "bien la podría protagonizar algún ministro socialista".

A su juicio la campaña "denota una alarmante falta de criterio político y moral" y una muestra de "la desvergüenza" del partido socialista.

"Que su consejería respalde o permita la difusión de una campaña así que trivializa la prostitución y se burla de la dignidad de las mujeres con esa ironía mal entendida, demuestra una profunda desconexión con los valores que debería defender cualquier administración pública que se considere seria. No se trata solo de una cuestión estética o de mal gusto, sino de una demostración más del deterioro moral e institucional que se ha instalado en algunas administraciones bajo ese paraguas socialista", dijo la diputada del PP.