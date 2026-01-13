Llamedo destaca el "diálogo fluido" con Otea y asegura que la tasa turística se implantará escuchando al sector

La vicepresidenta del Gobierno de Asturias, Gimena Llamedo, se reúne con el nuevo presidente de OTEA, Fernando Corral. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Asturias, Gimena Llamedo, ha destacado el "diálogo fluido" y el "trabajo mano a mano" que mantiene el Ejecutivo regional con el sector turístico, tras reunirse con el nuevo presidente de OTEA, Fernando Corral.

La vicepresidenta ha repasado con Corral las cuestiones de interés turístico de la comunidad autónoma, entre las que ha destacado la puesta en marcha voluntaria de la tasa turística. Llamedo ha indicado que comenzará "en próximas semanas" el diálogo con el sector y los ayuntamientos para definir cómo será finalmente esta tasa turística, que se implantará de manera "voluntaria" en Asturias.

Llamedo ha insistido en que el Principado escuchará al sector en el proceso de implantación de esta tasa turística, que ya existe en otras comunidades autónomas. Se buscará también incorporar las propuestas del sector que puedan mejorarla.

Por otro lado ha anunciado que el Gobierno asturiano "pondrá en marcha en próximas fechas" una nueva edición de los bonos de turismo rural tras la aprobación de los Presupuestos.