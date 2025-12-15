Llamedo dice el PSOE es "contundente" en casos de acoso a mujeres mientras que el PP "corre la cortina"

Gimena Llamedo - WEB DE LA JGPA

OVIEDO 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno asturiano, la socialista Gimena Llamedo, ha defendido este lunes la "contundencia y ejemplaridad" con la que actúa su partido frente a casos de acoso a mujeres. Ha dicho que es algo que contrasta con la manera de actuar del PP ante hechos similares. "Lo que hace siempre el PP es correr la cortina para que no se vea", ha apuntando, mencionando un caso de Galicia.

Llamedo ha sido preguntada por este asunto en una comparecencia parlamentaria sobre los presupuestos regionales para 2026. La diputada del PP Susana Fernández le ha planteado la dificultad de que las mujeres se fíen de un gobierno del PSOE con los casos de acoso que se están conociendo.

La dirigente asturiano ha rechazado el planteamiento, ha defendido la "contundencia" adoptada por el PSOE y ha pedido "disculpas a las víctimas", señalando que "el machismo está en toda la sociedad".

La vicepresidenta asturiana ha animado a Fernández a estudiar "en profundidad" el caso de Gisèle Pélicot, que refleja esa realidad y la violencia que se ejerce contra las mujeres.

Llamedo ha pedido al PP que diga "qué opina de los casos que salieron en su partido y los que, por desgracia, seguramente hay y en algún momento acabarán saliendo".