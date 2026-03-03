Llamedo pide a Vox que "deje de sembrar odio y mover bulos" porque así "sólo alimentan el machismo que mata"

Archivo - Manifestación en Gijón por el 8M - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno y consejera de Presidencia, Igualdad y Turismo, Gimena Llamedo, ha pedido este martes en el Pleno a Vox que "dejen de sembrar odio, de sembrar miedo en las mujeres, que dejen de mentir y de mover bulos", porque lo único que hacen así es "alimentar el machismo que mata".

"Lo que mata es el machismo y ustedes lo alimentan cada día. Les pido que jueguen limpio. Ya sé que les estoy pidiendo algo casi imposible para ustedes, porque ustedes son la gran mentira. Invertir en igualdad es salvar vidas, pero también es saldar una deuda histórica con las mujeres", replicó Llamedo a Vox.

Llamedo ha reiterado que "el machismo está en todos los lugares y también en todos los partidos políticos" pero la diferencia está en "como se actúa ante ese machismo".

En este sentido ha indicado que mientras el PSOE ante un caso de violencia de género, de acoso sexual o de denuncia de acoso sexual en sus filas expulsan al denunciado, mientras que en Vox lo que hacen es mantenerles en sus puestos.

Llamedo ha acusado a Vox de querer llevar a las mujeres a la "España en blanco y negro que tanto añoran: a la mujer en casa, a la mujer sin voz, a la mujer sin derechos". "Eso es lo que a ustedes les gusta, pero mientras que ustedes hacen eso, nosotros gobernamos para la igualdad, porque la igualdad es el motor de la democracia y ahí está la clave", dijo Llamedo que ha replicado así a la diputada de Vox, Carolina López, que ha criticado las políticas de igualdad del Gobierno asturiano en vísperas del 8M.

Gimena Llamedo ha advertido a Vox que "en Asturias no hay marcha atrás" y desde el Gobierno del Principado se seguirá protegiendo, acampañando, y avanzando en derechos de las mujeres porque sin igualdad no hay democracia.

"QUEREMOS DESMONTAR SU NEGOCIO"

Carolina López por su parte ha indicado que "la ideología no solo confronta y crea divisiones, sino que además vacía el bolsillo de los trabajadores" y ha manifestado que en tres años, el presupuesto de la consejería de Llamedo ha aumentado 18 millones de euros.

Ha dicho López que lo que quiere su grupo "es desmontar el negocio que el Gobierno tiene creado con el feminismo fake que criminaliza al hombre, salvo que ese hombre sea del PSOE o un inmigrante ilegal".

Ha acusado al Gobierno asturiano de convertir la igualdad "en marca comercial" para esconder "su ineptitud e ineficacia detrás del merchandising político e ideológico".

"Después de millones de euros públicos gastados, no han conseguido proteger a las mujeres. Las mujeres con sus políticas cada vez estamos más indefensas. Han hecho ustedes, de la ideología de género y de su falso relato de la igualdad y de la protección de la mujer, un gran negocio a su servicio, que pagan todos los trabajadores autónomos y empresarios en este país con sus impuestos", dijo López.

Además la diputada de Vox ha acusado al Gobierno de "utilizar la igualdad para blindar estructuras, repartir subvenciones, construir redes clientelares y provocar el odio al hombre por el simplemente hecho de ser hombre, utilizando a la mujer como herramienta política".

Ha dicho ademñas que en Vox "jamás han negado la violencia contra la mujer", sino que lo que hacen es condenar todo tipo de violencias independientemente de quién sea el agresor e independientemente de quién sea el agredido.