Llamedo recuerda que el PP es el responsable de la prórroga del peaje del Huerna

Archivo - Peaje del Huerna. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta Jimena Llamado ha vuelto a incidir este miércoles en que desde el Gobierno del Principado se defienden los intereses de los asturianos y coincidido con la Delegada del Gobierno, Adriana Lastra, en responsabilizar al PP de que el peaje del Huerna se haya prorrogado hasta 2050.

"Desde el Gobierno de Asturias defendemos siempre los intereses de Asturias y con el Huerna es un ejemplo más, no como hace el Partido Popular, que todavía no le he escuchado criticar y decir que esa prórroga que hizo el Partido Popular en su día es una prórroga injusta. Y con respecto a las declaraciones de la delegada del Gobierno, diciendo que es una vergüenza, me parecen muy acertadas", ha dicho Llamedo.

Llamedo ha vuelto a reclamar que se bonifique "de manera inmediata" el peaje de la autopista del Huerna, la AP-66, ante los "cortes continuos" y los incidentes que está registrando la vía.