Llamedo replica al PP que Asturias ha dejado de "exportar juventud" y ahora es un territorio que "atrae talento"

Archivo - La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, ha replicado este miércoles al PP que Asturias ha conseguido cambiar su tendencia demográfica y ha dejado de "exportar juventud" para convertirse en un territorio que atrae talento, con un saldo positivo de 4.549 personas de entre 15 y 34 años, y ha reivindicado el crecimiento del empleo y la reducción del paro juvenil.

Durante su intervención en el Pleno de la Junta, Llamedo ha replicado al PP que "se ha quedado atrapado en el pasado" y ha asegurado que los datos muestran que los jóvenes "no se van, ahora los jóvenes vuelven". En este sentido, ha señalado que Asturias cuenta actualmente con un 10 por ciento más de estudiantes universitarios y ha rechazado que se estén vaciando las aulas universitarias.

También ha destacado que el paro juvenil ha descendido un 10 por ciento en estos años y que el año pasado los contratos de jóvenes han aumentado un 8,3 por ciento. "Le pedimos que hable de la Asturias que existe", ha reclamado a la diputada del PP, Susana Fernández.

Gimena Llamedo respondía así a la parlamentaria 'popular' que le preguntaba por la valoración de las conclusiones del barómetro de Compromiso Asturias XXI sobre la intención de permanencia de los universitarios asturianos y su falta de confianza en encontrar oportunidades en la región

Llamedo ha señalado que Asturias es la tercera comunidad que más crece en población y la segunda que eligen los ciudadanos de otras comunidades autónomas para trasladarse a vivir. "Fuimos origen de maletas, pero hoy somos destino de proyectos de vida", ha afirmado, para defender que la comunidad ha conseguido "dar la vuelta al mapa de 2010". No obstante, ha asegurado que el Gobierno no se conforma con esta evolución y que seguirá trabajando para consolidar la tendencia.

En materia educativa, ha reivindicado el incremento de las ayudas, la apuesta por mantener la matrícula universitaria gratuita y el aumento de las becas postdoctorales.

Asimismo, ha destacado las medidas fiscales dirigidas a los menores de 35 años, una vía que, según ha afirmado, "no lo hay en ninguna otra comunidad autónoma" y de la que se han beneficiado casi 12.000 jóvenes.

La vicepresidenta ha defendido que su objetivo es continuar impulsando el crecimiento de Asturias. "Este Gobierno tiene una obsesión, que es seguir creciendo", ha concluido.

Llamedo ha agradecido a la diputada del PP que haya preguntado por la Universidad porque eso le permite recordar que "hoy es un día importante, un día para recordar, incluso un día histórico porque desde hoy los asturianos, desde los cero hasta que termina la etapa universitaria, pueden estudiar gratis".

"Eso si es apostar por el talento, si es apostar por la igualdad de oportunidades, independientemente de la cuenta bancaria de las familias", ha dicho Llamedo.

"EL FRACASO DE LA ERA BARBÓN"

Muy diferente ha sido la visión mostrada por la diputada del PP sobre el barómetro de Compromiso Asturias XXI. Este barómetro es para el PP "la radiografía del fracaso de toda una era política, la era Barbón".

"La era Barbón nos sitúa ante una paradoja dolorosa y dramática que retrata la absoluta falta de sentido y sensibilidad del Gobierno hacia los más jóvenes", ha indicado Fernández.