Llamedo sitúa en 2027 el inicio de la internalización de los servicios informativos de la RTPA

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OVIEDO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, Gimena Llamedo, ha situado en 2027 el inicio del proceso de internalización de los servicios informativos de la Radiotelevisión del Principado de Asturias (RTPA), que contará con partidas en el presupuesto del próximo ejercicio y cuyo desarrollo se detallará en el contrato-programa para el periodo 2027-2029.

Así lo ha indicado este martes en respuesta a una pregunta del diputado del PP Manuel Cifuentes en la Comisión de Presidencia de la Junta General, donde ha explicado que la dirección de la RTPA está trabajando con Función Pública para definir una hoja de ruta que garantice la seguridad jurídica del proceso.

Llamedo ha señalado que el presupuesto de 2027 incorporará partidas para la internalización de algunos de estos servicios, una vez que las cuentas permitan poner en marcha el procedimiento. Asimismo, ha avanzado que el contrato-programa de la RTPA para el periodo 2027-2029 recogerá de forma detallada cómo se desarrollará esta incorporación.

Durante su intervención, Cifuentes ha reclamado que el proceso se articule mediante la internalización de puestos de trabajo y no de personas, con convocatorias públicas que respeten los principios de mérito y capacidad y tengan en cuenta la experiencia de los trabajadores de las productoras y de los empleados temporales de la propia RTPA.

El diputado también ha reclamado un estudio de viabilidad que concrete los costes y el procedimiento, así como una comunicación clara con los representantes de los trabajadores para evitar situaciones de incertidumbre.

La consejera ha asegurado que el proceso contará con los informes jurídicos pertinentes y ha rechazado que se vaya a realizar al margen de la ley. "Nadie está planteando hacerlo al margen de la ley", ha afirmado.