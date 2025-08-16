Llanera refuerza su apoyo a las fiestas populares con un amplio dispositivo logístico y humano

La alcaldesa en funciones, Eva María Pérez, y el concejal de Juventud y Participación Ciudadana, Nicolás Fernández, durante la descarga de material por parte de operarios municipales en la carpa de las fiestas de Lugo de Llanera. - LLANERA

OVIEDO, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Llanera ha reafirmado su compromiso con el asociacionismo y con la ciudadanía, aportando un amplio dispositivo logístico y humano para la celebración de las fiestas populares en todo el concejo.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, al igual que en ediciones anteriores, está presente en la organización de las fiestas de Ables, San Cucao, Pruvia, Arlos, Ferroñes, Lugo de Llanera y Soto de Llanera, así como en eventos vecinales como la Convivencia en el Centro Social de Arlos y la tradicional Arrozada de Ables en el recinto ferial.

En total, ha puesto este año a disposición de las comisiones y asociaciones organizadoras más de 550 tableros, 1.100 caballetes, 240 tablones, 480 caballetes de madera, y cerca de 60 contenedores de basura y vidrio, además de brigadas de desbroce para acondicionar accesos y prados de fiesta, trabajos de limpieza de calles y servicios técnicos de electricidad, fontanería y maquinaria.

El operativo ha contado con la implicación directa de operarios municipales. Esta mañana, la alcaldesa en funciones, Eva María Pérez, acompañada por el portavoz socialista y concejal de Deportes, José Antonio González, y el concejal de Juventud, Nicolás Fernández, visitaron el prao de las fiestas de Lugo de Llanera para ultimar los detalles de los elementos aportados por el Ayuntamiento y supervisar el desarrollo de los trabajos previos.

"El apoyo municipal a las fiestas populares es continuo en las últimas legislaturas, colaborando también en el buen desarrollo de las mismas con la organización de reuniones informativas para que las personas que desde las asociaciones se encargan de organizarlas, den los pasos correctos para cumplir con la legislación vigente", ha apuntado el Ayuntamiento.

"En Llanera creemos en unas fiestas que son de todos y todas, y nuestro deber es apoyar a las asociaciones para que puedan celebrarse en las mejores condiciones", ha subrayado la alcaldesa en funciones.