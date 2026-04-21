Llanes, Mejor Destino de Playa de España por Viajes National Geographic

Playa de Andrín en Llanes. - AYUNTAMIENTO DE LLANES

OVIEDO, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La publicación 'Viajes National Geographic' ha otorgado a Llanes el premio al Mejor Destino de Playa de España de 2026, categoría en la que competía con otros seis destinos turísticos de la costa española.

El premio, cuyo fallo se ha hecho público en la jornada de este martes, se otorga a través de las votaciones de los lectores de la prestigiosa revista de viajes. El galardón reconoce la singularidad y calidad de las playas del concejo llanisco, según ha explicado el Ayuntamiento en nota de prensa.

En el fallo de este premio, 'Viajes National Geographic' destaca que "esta pequeña villa asturiana se emplaza en una costa de belleza salvaje, con más de 30 playas y calas repartidas en 56 kilómetros de litoral". "Las encantadoras playas de Torimbia, Ballota o Gulpiyuri dialogan con los acantilados y los prados verdes que terminan abruptamente sobre el mar", han asegurado.

El anuncio de los premios señala igualmente que el conjunto histórico-artístico de Llanes "merece también una visita detenida". La publicación anima también a visitar los restaurantes que reciben cada día pescado fresco del Mar Cantábrico.

Desde el Consistorio llanisco se ha recibido el premio con satisfacción. Al hilo de esta noticia la concejala de Turismo, Aurora Aguilar, ha declarado que "este premio es un reconocimiento más a la belleza de nuestro concejo y nuestras playas, y a la calidad de Llanes como destino turístico", destacando que "el premio es concedido por el voto popular de los lectores de la revista, lo que refuerza la imagen de destino de primer nivel que tiene nuestro municipio, algo en lo que seguimos trabajando día tras día".

El alcalde de Llanes, Enrique Riestra, ha remarcado que "este premio lo es de todos los llaniscos, que han sabido preservar la esencia de nuestro territorio y de nuestro litoral". La entrega de galardones tendrá lugar el próximo 7 de mayo en Barcelona, en un acto que se celebrará en el Auditorio de RBA a partir de las 13.30 horas.