Llaneza (PP) pide "máxima transparencia" a Barbón (PSOE) tras la comparecencia de Miss Asturias en el 'caso Koldo'

Archivo - La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, junto al presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, y la secretaria general, Beatriz Llaneza. - PP DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP de Asturias, Beatriz Llaneza, ha exigido "máxima transparencia" este lunes al presidente del Principado y secretario general de la FSA-PSOE, Adrián Barbón, tras la comparecencia de Claudia Montes, Miss Asturias +30 2017, en la comisión de investigación del 'caso Koldo', celebrada esta mañana en el Senado. "No puede permanecer ni un minuto más callado siendo cómplice de los supuestos casos de corrupción que salpican Asturias", ha afirmado.

La dirigente del PP asturiano ha recordado cómo la propia Montes reiteró que trató de avisar al presidente socialista asturiano del presunto "amaño de licitaciones de obras públicas en Logirail y en Renfe Asturias", y que en una carta enviada a Barbón le advertía de que "podían estar implicadas personas del partido".

Llaneza ha denunciado la "gravedad" de que el presidente del Principado supuestamente lo supiera y no hiciese nada al respecto. La secretaria general del PP ha hecho hincapié en las palabras de Montes, en las que afirma que "era un secreto a voces y yo trasladé el asunto porque no quería ser cómplice de lo que veía: modificaciones en las fechas de los contratos y cantidades. Claramente se amañaron contratos y licitaciones".

Desde el PP de Asturias recuerdan además que ya el pasado mes de junio, cuando los medios informaron de que Barbón había ignorado el correo de Montes, el presidente del Principado "guardó silencio" pese a las reiteradas peticiones del presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, para que aclarase qué sabía exactamente y qué hizo ante tales graves informaciones.