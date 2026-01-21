Llaneza (PSOE) aplaude el concurso de ideas para La Vega: "Será mejor que algunas propuestas del alcalde"

Archivo - Antigua fábrica de armas de La Vega - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, ha aplaudido este miércoles que el Ejecutivo local haya optado por impulsar un concurso de ideas para definir el futuro de la fábrica de armas de La Vega, asegurando que "siempre será mejor un concurso de ideas que algunas propuestas que le hemos escuchado al alcalde".

En una nota de prensa tras la constitución de la comisión de seguimiento del convenio para La Vega, Llaneza ha indicado que se han observado "cosas positivas" que necesitarán concreción.

"Nos parece bien que se hable ahora de participación, de integración urbana y de usos culturales, porque muchas de esas ideas las ha defendido el Grupo Municipal Socialista desde el primer día", ha dicho, frente a las "ideas peregrinas" del alcalde Alfredo Canteli. "Propuso un hotel, un supermercado y bajos comerciales como usos para La Vega", ha recordado el portavoz.

También ha señalado como "positivos" los planes para poner en uso a la mayor brevedad parte de las naves para usos culturales dentro de la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura. Para ese "mientras tanto", el PSOE local propone "abrir desde ya" el recinto fabril a la ciudadanía para que pueda "conocer su potencial y su valor patrimonial a través de visitas grupales y guiadas que garanticen en todo momento las condiciones de seguridad".

"En una segunda fase, cuando se consoliden los edificios, planteamos abrir La Vega, derribar sus muros de manera que la fábrica se integre en la trama urbana y en la movilidad peatonal de la ciudad", ha defendido.